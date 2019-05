Fedintra critica que la Junta vaya a licitar el transporte escolar en Almería antes que el resto de provincias

Educación convoca las ayudas individualizadas de transporte escolar





La Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra) ha criticado este martes que la Junta de Andalucía tenga prevista la publicación de licitaciones de rutas de transporte escolar para la provincia de Almería antes que el resto de provincias andaluzas, lo que supondría a su juicio una "grave discriminación" al renovar los contratos en lugar de optar por la prórroga que permiten las adjudicaciones realizadas para el periodo 2016-2018.



Según han indicado a Europa Press desde la federación, la gerencia de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en Almería "pretende sacar a concurso "todo" el transporte escolar de Almería para el curso escolar 2019/2020" frente al resto provincias, que prevén la prórroga de los contratos con determinadas excepciones por la renuncia de los prestadores de servicios.



Para los transportistas de viajeros de Almería, esta licitación y concurso "supondría una grave discriminación para la provincia de Almería, ya que en ninguna de las otras siete provincias andaluzas se va a llevar a cabo tal actuación radical de licitar la totalidad del transporte escolar de la provincia".



"No existe motivo objetivo que justifique que solo en Almería no se prorrogue el transporte escolar para el próximo curso", han asegurado antes de incidir en que las prórrogas "están permitidas por la legislación vigente", por lo que hacer uso de las mismas "pondría a la provincia almeriense al mismo nivel que el resto de provincias".



Desde la Federación han apelado al consejero de Educación, Javier Imbroda, a que "reconsiderar la medida", puesto que "no existen hechos objetivos que justifiquen el empobrecimiento y discriminación de las pymes del transporte de viajeros por carretera en Almería".



En esta línea, han defendido que "una publicación conjunta llevaría a una confección más íntegra y compensada de los pliegos y cláusulas para toda Andalucía, apostaría por unos niveles de calidad más homogéneos y se produciría unas acciones de seguimiento más coordinadas", según han valorado.



Desde Fedintra han asegurado que no "tampoco se entiende como estos concursos quieren ahora renovarse, cuando fueron prorrogados el pasado ejercicio por la misma gerencia almeriense de la APAE" mientras que "ahora no encuentra causa para hacerlo".



AUMENTO DE ALUMNOS



Por otra parte, han insistido desde la Federación en que las nuevas necesidades de transporte derivadas del aumento de alumnos que surgen durante el curso lectivo en las rutas "se está aceptando por parte de los transportistas en un 99 por ciento", por lo que han desechado este como uno de los motivos que pueda motivar la nueva licitación.



"Las pymes que forman Fedintra piensan que esta premura podría convertir los concursos en auténticas subastas, primando los criterios economicistas, sin haber tenido el tiempo suficiente para una confección consensuada donde se prioricen cuestiones como la calidad, la antigüedad de los vehículos, el servicio o la cercanía de las instalaciones a las rutas adjudicadas", han opinado.



Actualmente, según los datos de la entidad, son más de tres decenas de pymes las que realizan la mayoría de rutas afectadas por esta renovación de concursos de las cerca de 190 rutas totales que se desarrollan en la provincia de Almería.



Con ello, han recalcado que "no prorrogar el transporte escolar generará un nuevo concurso en perjuicio de las inversiones realizadas por las pymes para estos cuatro años, y poniendo en peligro la estabilidad del empleo de sus plantillas, ya que no se podrán mantener puestos de trabajo creados para realizar el transporte escolar en las prórrogas actualmente vigentes".





--EUROPA PRESS--