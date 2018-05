Comedor escolar





Las AMPA del colegio granadino Gómez Moreno y de los almerienses Francisco de Goya, La Chanca, Santa Isabel y Europa, que desde hace años gestionan los comedores escolares de estos centros educativos, han convocado una movilización este viernes 4 de mayo para protestar por el hecho de que la Junta de Andalucía "borre del mapa" este modelo de gestión basado en "la participación ciudadana y el desarrollo local".



Según una nota de prensa, las familias se concentrarán a las 09,00 horas en la puerta de estos centros para exigir a la Consejería de Educación la "anulación de la licitación" que ha acabado con los últimos seis comedores escolares autogestionados por las AMPA en Andalucía, así como el desarrollo de fórmulas que "permitan y fomenten" este modelo de gestión, como se viene haciendo en otras comunidades autónomas, recuerdan en un comunicado firmado por las AMPA de los colegios Gómez Moreno, Santa Isabel, Goya, La Chanca, Europa, Madre de la Luz y Arcoiris.



Con estas protestas, apoyadas desde Codapa, Fapace y Fampa Alhambra, las AMPA denuncian que el sistema actual de adjudicación "favorece a las grandes empresas de catering", cuyo objetivo es el "beneficio empresarial", que "se incrementa a costa de la calidad de la materia prima y de las condiciones laborales". Por contra, este sistema "impide el acceso a este servicio" de las asociaciones de madres y padres, que han "demostrado sobradamente capacidad de gestión en condiciones de excelencia", ya que su único fin es "el bienestar de nuestras hijas e hijos", subrayan.



"Resulta contradictorio que en Andalucía las familias queden excluidas de la alimentación de sus hijos en las escuelas cuando trece días antes de la adjudicación del servicio la consejera de Educación, Sonia Gaya, se comprometió a dar más participación a las madres y padres", señala la presidenta de la Codapa, Estela Gil.



Según las AMPA, la "extinción" de los comedores escolares autogestionados ha sido "gradual", hasta darle "la estocada final en el último concurso del mes de febrero por varios motivos", arguyen.



En primer lugar --explican-- el concurso se publicó tres meses antes "para evadir la ley de contratación pública que da un importante valor a criterios medioambientales y sociales", aspectos en los que las AMPA destacan.



En segundo lugar, prosiguen, entre los criterios de evaluación se ha dado "el mayor peso a la oferta económica", mientras que no se ha valorado "ni el consumo de productos locales, ni la alimentación como parte del proceso educativo, de acuerdo a las recomendaciones de la estrategia NAOS y otras normativas", aspectos en los que las AMPA tienen "una ventaja comparativa", destacan.



"Las bajas ofertadas, de entre un 11 y un 23%, hacían imposible la gestión por parte de entidades sin ánimo de lucro que ofrecen un servicio de calidad, así como plantillas estables y comprometidas con el proyecto educativo del centro", lamentan las AMPA.



En tercer lugar, apuntan que se ha permitido que las empresas opten "por más de un lote", lo que supone una "desventaja" para las AMPA "frente a las grandes multinacionales de catering". A esto se añade que no se ha avisado del concurso "ni a las AMPA ni a la Dirección de los centros, cuando la práctica habitual, sin ser obligatoria, es comunicarlo a la empresa que presta el servicio en ese momento", sostienen.



estos motivos, las AMPA denuncian que el actual sistema de licitación las coloca "en una situación desigual de concurrencia competitiva". De ahí que exijan su anulación "en cumplimiento de la Proposición no de ley (PNL 4-14PNLC-000201) aprobada por el Parlamento de Andalucía" en la que se acuerda la posibilidad de gestión mediante convenio.



Para las AMPA, la desaparición de los comedores gestionados por las familias conllevará un "empeoramiento de la calidad" de un servicio que, hasta ahora, "ha garantizado comida casera cocinada a diario e 'in situ' con productos frescos y de temporada", así como la "pérdida de riqueza para la economía local", puesto que la mayoría de los proveedores de materias primas son de la zona. Paralelamente, manifiestan que desaparecerá un modelo de gestión "más sostenible por el menor uso de envases y transporte" que, además, supone "un activo de salud para la comunidad".

