Fallece ahogado un bañista de 56 años en una playa de Roquetas de Mar

Un varón de 56 años, cuya identidad no ha trascendido, ha fallecido por ahogamiento en la playa de Las Salinas, en el municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Un portavoz del 061 ha indicado a Europa Press que el centro coordinador recibió una llamada a las 21,02 horas del domingo que alertaba de bañistas habían sacado del agua a un hombre con síntomas de ahogamiento.



Indicó que habían comenzado a realizarle maniobras de reanimación en la misma playa pero que estaba "morado y no respondía".



Se activó a un equipo médico del centro de salud de Roquetas de Mar y a un equipo del 061 pero los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

--EUROPA PRESS--