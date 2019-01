Expertos destacan el potencial de la costa de Almería para el desarrollo de energías sostenibles

Presentación del II Blue Energy Lab en el PITA





El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) ha acogido este miércoles el II Blue Energy Lab, una jornada en la que expertos en la materia han analizado las posibilidades del Mediterráneo en la generación de energía renovable y en la que el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA) ha apuntado el potencial de la provincia para generar energía renovable a lo largo de sus 217 kilómetros de costa.



Según ha trasladado en una nota el presidente del CMMA, "la cuestión energética es clave desde el punto de vista no solo medioambiental, sino especialmente también por el empleo que puede generar y por la calidad de sus resultados"



El encuentro forma parte del Proyecto Maestrale del programa Interreg MED, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Durante la jornada se han abordado las capacidades e impacto de las energías renovables marinas en Andalucía, donde expertos en la materia han destacado el potencial que ofrece el mar en el desarrollo de energías sostenibles.



En su intervención, Noriega ha resaltado que Andalucía en general y Almería en particular tiene "enormes posibilidades de desarrollo mediante el aprovechamiento de los recursos marinos". "Lo que aunamos hoy es un punto de encuentro entre las últimas tendencias a nivel internacional y la necesidad de mirar a las energías marinas renovables, que además de ser limpias, son fundamentales de cara a la competitividad en el futuro", ha apuntado.



Por su parte, el presidente de Asempal, José Cano, ha destacado la celebración de esta jornada en Almería porque "solo un cambio radical en el modelo energético podrá librarnos del cambio climático" y el contenido del II Blue Energy Lab "nos ilustra sobre cómo se pueden conseguir también desde el mar las energías renovables marinas para nuestro nuevo modelo energético". Además, ha recordado que, en ese sentido, Almería "también está siendo pionera y está apostando por la economía azul y la energía verde".



La jornada ha contado con la participación de concejal de Economía del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, quien ha afirmado que la capital aspira a convertirse "en un referente de la economía azul" y por eso, a través del Plan Estratégico de Almería 2030 "se ha apostado por traer esta jornada a Almería para conocer cómo aprovechar nuestros recursos naturales".



"Nos interesa especialmente el agua desalada, ya que la mitad de su coste se debe precisamente a la energía necesaria en el proceso", ha detallado la edil, quien ha recalcado que "es muy importante para nuestros agricultores poder tener agua a un menor coste porque en otros sitios de España la pueden conseguir sin emplear tantísima energía".



UN FUTURO "LIBRE DE EMISIONES"



La directora del PITA, Trinidad Cabeo, ha recordado que la tecnópolis está "muy vinculada a las energías renovables" de forma que en la comunidad empresarial hay "importantes empresas que están desarrollando su trabajo a nivel global y tienen un reconocido prestigio internacional, pero no solo por ese hecho, sino también porque en el PITA tenemos la responsabilidad de subirnos a la ola de las energías limpias para intentar en la mayor de las posibilidades construir un futuro libre de emisiones contaminantes".



La jornada se ha desarrollado a través de varias ponencias y mesas redondas. Las primeras ponencias fueron Proyecto Maestrale, a cargo de Alicia Blanco, coordinadora de proyectos europeos del CMMA, y Proyectos Pilotos, que ha pronunciado el ingeniero Pedro Mayorga, responsable de la empresa EnerOcean.



A continuación, el presidente del CMMA, Javier Noriega, ha moderado una mesa redonda sobre Capacidades de Industria e I+D en energías renovables en Andalucía, en la que se abordaron diferentes cuestiones: Capacidades en Ingeniería Ghenova. Proyecto wip10+, impartido por Juan Carlos Iglesias, de la División Naval e Industrial; y Capacidades para la Desalación a través del uso de Energías Renovables, a cargo de Guillermo Zaragoza, del Centro de Investigaciones Energéticas, Mediombientales y Tecnológicas (Ciemat).



En la mesa redonda también se ha hablado sobre Capacidades de fabricación de grandes estructuras Marinas, tema del que ha sido ponente Pilar Blanco, de la empresa Navantia, y Capacidades de ensayo de la Universidad de Granada, a cargo de Miguel Ortega Sánchez, secretario de instituto universitario de investigación del Sistema Tierra en Andalucía. Finalmente, se ha analizado el papel de la universidad a través de la exposición del Proyecto ORPHEO de la Universidad de Málaga y del Cei.mar.





