Exigen un punto limpio entre Aguadulce y El Parador

Sería el segundo tras la instalación del que hay previsto construir en Cortijos de Marín



Punto limpio

ROQUETAS DE MAR.- El movimiento vecinal ‘Aguadulce en Marcha’, ante la dramática situación de suciedad del municipio y como primera medida urgente, reclama al Ayuntamiento de Roquetas de Mar la instalación de dos puntos limpios permanentes en diferentes ubicaciones del término municipal, como lo exige la normativa de la comunidad autónoma andaluza desde hace 10 años y le demanda periódicamente el Defensor del Pueblo.

A pesar de incluirse en todas las campañas electorales, Roquetas de Mar –con cerca de 100.000 habitantes censados- sigue siendo el mayor municipio de Andalucía que carece de punto limpio, como destaca en su informe el Defensor del Pueblo de Andalucía. La legislación Europea también lo condiciona.



¿Qué son los puntos limpios?

Son instalaciones acondicionadas para la recepción y acopio de los residuos domésticos y de obra que no deben ser depositados en la vía pública. Estas instalaciones están dotadas de viales, áreas de carga y descarga, contenedores de residuos específicos y cerramiento perimetral. Son pieza clave de aplicación de normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



‘Aguadulce en Marcha’ también recuerda que las leyes autonómicas en el Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucíadesde 2010obligan a tenerla a todos los municipios de mas de 5.000 habitantes.



Situación en Roquetas y Aguadulce

A día de hoy, los ciudadanos usan los puntos de basura para depositar los electrodomésticos y los muebles viejos o rotos con el consiguiente malestar de los vecinos y la dificultad que supone a la hora de limpiar las calles.



Desde hace años, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la empresa concesionaria de la limpieza del municipio se utilizan como escudo para dilatar la instalación del punto limpio.



La empresa concesionaria, en el pliego de condiciones, tiene recogida la obligación de instalar un punto limpio



El alcalde Gabriel Amat, en el programa electoral de las últimas elecciones y como oferta repetida de las anteriores, ha prometido un punto limpio fijo para facilitar la evacuación de residuos de difícil eliminación, que se ubicaría en Cortijos de Marín “para potenciar la recogida selectiva y contribuir a la desaparición de los vertederos incontrolados”. Además de dos puntos limpios móviles.



Propuestas de solución



‘Aguadulce en Marcha’ entiende que la solución propuesta por el Ayuntamiento de Roquetas de instalar el único punto en Cortijos de Marín, a 10 kilómetros (enlace 4) de Aguadulce, no es eficaz para los ciudadanos de los núcleos de población cercanos, incluso de El Parador, que necesitarían un segundo punto limpio en esta zona.



Por todo ello, exige la apertura urgente del punto limpio en Cortijos de Marín y de una segunda instalación permanente en el entorno de El Parador – Aguadulce.



Municipios de la provincia con existencia de puntos limpios.



Albox -11.696 habitantes-

Almería. Dos localizaciones (El Toyo y El Sector 20) -196.851 habitantes-

Arboleas. -4.463 habitantes-

Carboneras. –7.757 habitantes-

El Ejido -84.710 habitantes-

Huércal Overa -18.816 habitantes-

Huércal de Almería -17.418 habitantes-

Vélez-Rubio -6.661 habitantes-



Compromisos de acuerdos municipales y electorales incumplidos

En el Pleno de la Corporación de Roquetas de Mar, celebrado el 4 de noviembre de 2010 hace 9 años-, aprobó crear un “punto limpio”tras apoyarse una moción presentada por la oposición.



En el año 2000 –hace casi 20 años- también la oposición de aquella corporación presentó una moción en esta línea que fue rechazada por el equipo de gobierno de Gabriel Amat.



A finales del pasado mes de julio se publicaba en los medios de comunicación que “Roquetas da un ultimátum a Urbaser para que implante dos puntos móviles”en palabras del concejal Francisco Gutiérrez. Al parecer el ayuntamiento remitió un escrito a la empresa advirtiéndole que si en el plazo de un mes no estaba en funcionamiento, abriría un expediente sancionador.



El plazo concluyó el la tercera semana de agosto, hace ya un mes. ¿Se ha expedientado como se prometió ante la inexistencia de la solicitud? La empresa Urbaser se comprometió hace dos años para mantener la gestión del servicio en la oferta técnica presentada al concurso, que ganó pese a no ser la propuesta más valorada por el comité de expertos constituida en su día.



La recogida no debe hacerse por medios convencionales, bien por su peligrosidad bien porque requiere de un proceso de reciclado y tratamiento diferenciado como basura tecnológica, resto de obras, mobiliario, electrodomésticos o productos químicos como pinturas.