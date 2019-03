Exigen la cobertura de vacantes de personal laboral en los Centros Educativos de Almería

Concentración de trabajadores en Almería

ALMERÍA.- El Comité de Empresa de la Delegación Territorial de Educación de ALMERIA compuesto por las organizaciones sindicales de UGT, CCOO, CSIF, USTEA, como órgano unitario de representación del personal laboral en ella, denuncian que no se da cumplimiento al Acuerdo Marco de la Mesa General, para la Mejora del Empleo celebrado en julio de 2018, donde la Administración se comprometió con las Organizaciones Sindicales a incluir en la Oferta de Empleo Público una tasa de reposición del 100% y sumar a esta un 8% adicional de refuerzo de plantilla, para poder mantener una calidad en la educación pública andaluza. Esto no es posible si no se cubren las vacantes en los centros escolares.



Los centros siguen sufriendo la carencia de personal laboral, por lo que las trabajadoras y trabajadores que cubren el resto de plantilla se ven obligados a multiplicar sus esfuerzos para mantener el servicio realizado incidiendo esto en su propia salud.



El Comité de Empresa responsabiliza a la Consejeria de Hacienda y Administración Pública por añadir trabas burocráticas a la contratación y por denegar la cobertura de las vacantes que se producen por jubilación y traslados por motivosn de salud laboral, y exige a la Consejería una solución inmediata al respecto.

Por unos servicios públicos de calidad y un empleo decente para todos los trabajadores y trabajadoras.