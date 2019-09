Arranque del juicio por el caso 'Tres Reyes'





El exjefe de la Abogacía del Estado en Almería Demetrio Carmona, quien esta siendo enjuiciado por formar parte presuntamente de un "grupo criminal" al que se acusa de extorsión, ha asegurado que la Guardia Civil "manipuló" las escuchas telefónicas que obran en el procedimiento, "sacando conclusiones totalmente contrarias a lo que digo", y ha insistido en los argumentos de su defensa para apuntar a una supuesta trama orquestada para "hacerme polvo".



"Me decían que estaban moviendo a través de algunos políticos y de la AEAT esta situación, que unos cuantos me estaban poniendo palos. Me dijeron: te va a pasar esto y, al final, ha pasado", ha dicho este martes en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el conocido caso 'Tres Reyes' contra un total de siete acusados, a quienes se piden penas que oscilan entre los entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión.



Durante más de hora y media en la que ha contestado a las preguntas formuladas por todas las partes, Carmona ha negado los hechos que le imputan la Fiscalía y las acusaciones particulares, y ha afirmado que no realizó "ninguna operación económica" con el resto de encausados "ni les pedí que mediaran" para él.



"No encargue nada ni pagué ninguna comisión", ha dicho al fiscal si bien posteriormente, ya en el turno de las defensas y a preguntas del tribunal, no ha sido tan tajante. "¿Se puede decir que había una autorización tácita?" le ha interpelado la magistrada Soledad Giménez Cisneros de Cid En este turno también ha rechazado las acusaciones de extorsión con un "ni amenazas, ni extorsión, ni niño muerto" y ha señalado desconocer que el resto de acusados "actuaban a mis espaldas reclamando dinero" a los empresarios que figuran como perjudicados.



El ex jefe de la Abogacía del Estado ha defendido que "siempre intentó llegar a un acuerdo" con las familias denunciantes y se ha desvinculado de la operación por los dinares iraquíes. En esta línea, ha señalado que "nunca" se le pasó "por la mente" que el también acusado, el empresario con vinculación con el PP, José A.M., pudiese estar "actuando ilegalmente".



"Todo lo contrario. Me daba mucha credibilidad por su relación personal con políticos y porque entraba en bancos y en despachos", ha trasladado para apuntillar que este "no necesitaba ayuda para tomar la iniciativa" a la hora de realizar gestiones a su favor. Con respecto a los acusados ---, ha indicado que no "decían ser del CNI" pero sí que "aparentaban tener esa relación".



El tribunal escuchó en la primera jornada de la vista oral la declaración de tres de los encausados, entre ellos José A.M., quien no está acusado por estos hechos en relación con dinares iraquíes sino por su presunta intervención en supuestos intentos de extorsión a dos empresarios con los que "mantenía problemas económicos realmente" Demetrio Carmona "en representación del propio Carmona" con métodos "agresivos y violentos".



El empresario, quien se arrogó "muy buenas relaciones" con el PP por haber sido cargo del partido en Cataluña, reconoció que "tuvo muchas reuniones" con altos cargos en la provincia y que "hizo un favor" a Carmona "mediando" ante ellos "porque él tenía problemas con la Agencia Tributaria y con unos préstamos de Bankia".



Tras afirmar a preguntas del fiscal que ha hecho "500.000 favores" de este tipo en "Madrid, Murcia o Alicante", reconoció que hizo "gestiones" en nombre del ex jefe de la Abogacía del Estado en Almería ante los dos empresarios personados como acusación particular pero negó que cobrase por ello o que les amenazase con que "tenía poder para meter a gente en prisión o ándate con cuidado".



"Si yo veo que hay algo ilegal, yo no me meto en ese tema. Todo se hizo amigablemente y yo nunca he considerado que estuviera haciendo nada malo. Era presión dentro de la legalidad como presiona al Gobierno cualquier sindicato", apuntó para, a preguntas de su abogado, afirmar que fue la Guardia Civil la que, a raíz de la denuncia del propietario de los dinares, "la que fue a buscar a los dos empresarios para decirles ¿es que os están extorsionando?".



ACUSACIÓN FISCAL



La Fiscalía acusa de integrar un grupo "criminal" organizado que usaba presuntamente "medio ilícitos para conseguir beneficios económicos de terceros", a quienes "obligaban a realizar disposiciones patrimoniales a favor de miembros de este grupo". Atribuye la comisión de presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y tres supuestos delitos de extorsión en grado de tentativa aunque a dos de ellos les imputa además sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad ya que se hacían pasar por "oficiales" de un "servicio de inteligencia del Estado" en algunas operaciones, una de ellas encaminada a hacerse "mediante engaño" con 128,4 millones de dinares iraquíes.



A Carmona, el fiscal le achaca en el organigrama la función de "recopilar y proporcionar toda la información, tanto personal como económica" acerca de las personas de su ámbito de las que pretendían obtener los "desplazamientos patrimoniales en su beneficio" para que, de este modo, los otros miembros "demostrasen" ante estas personas "tener unos conocimientos" que achacaban a su "supuesto poder".



'MODUS OPERANDI'



El Ministerio Público considera que los siete procesados decidieron constituir el grupo y que presuntamente habrían acordado que tal beneficio se repartía entre todos. Concreta que, entre los medios "ilícitos", se incluyó el "aparentar" supuestamente "identidades que no les correspondían" como la de "miembros importantes" del CNI o de la CIA "pretendiendo intimidar con el poder que supuestamente esto les otorgaba" o la referencia a "influencias en ámbitos judiciales y policiales" con la intención de "menoscabar la voluntad de las personas con las que trataban ya que les anunciaban consecuencias negativas para su seguridad si no se avenían a sus requerimientos".



La investigación coloca en la "jefatura" a José Antonio M.A. un escalón por debajo estaría Ignacio Francisco F.B., quien junto al líder, se hacía pasar por oficial del Ejército y miembro de "un Servicio de Inteligencia del Estado". Al tiempo, apunta a un supuesto control interno del grupo que "ellos mismos denominaban Almería" y dice que Ángel M.R. "se encargaba de informar reservadamente" a la cúpula del posicionamiento de Demetrio Carmona y Rogelio V.R. para "tener controlado cualquier conato de disensión con sus instrucciones".



El Ministerio Público relata que el grupo ideó supuestamente un plan para "engañar" a un empresario almeriense que, según habría informado Carmona, tenía 128,4 millones de dinares iraquíes depositados en una empresa de seguridad y adquiridos en 1996. En este plan no habría participado José A.M., protagonista en otros dos casos.



El escrito de acusación hace alusión en concreto a dos supuestos intentos de extorsión a dos empresarios con los que "mantenía problemas económicos realmente" Demetrio Carmona y en los que habría intervenido presuntamente el acusado José A.M. "en representación del propio Carmona" con métodos "agresivos y violentos".



En uno de los casos José Antonio M.A. habría pedido sucesivamente 25.000 euros, seis millones de euros y que "determinadas acciones de la sociedad se pusieran a nombre de quien él indicase" mientras que, en el otro caso, exigió "cuatro millones de euros en concepto de daños y perjuicio a Demetrio Carmona" mientras "exhibía que tenía poder en las decisiones judiciales y que la querella contra ellos interpuesta por el abogado del Estado podía terminar de una forma u otra", lo que llevó al empresario a "contratar un servicio de seguridad".

--EUROPA PRESS--