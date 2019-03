Estudiantes de la UAL alzan la voz contra el cambio climático

Con una concentración en el campus se han sumado al movimiento internacional ‘Fridays for future’. Más de 1.000 ciudades de 89 países se han sumado a las movilizaciones de este viernes. A las 19:30 horas habrá una manifestación desde Puerta de Purchena



Imagen de la concentración

ALMERÍA.- Este viernes, 15 de marzo, los estudiantes de todo el mundo están llamados a movilizarse contra el cambio climático bajo el movimiento internacional ‘Fridays for future’. No se resignan al desastre y por eso los estudiantes de la Universidad de Almería se han sumado a esta iniciativa con una concentración en la Plaza del Estudiante en la que han leído un manifiesto y donde han alzado la voz pidiendo políticas reales contra el cambio climático.

Con pancartas en las que se rezaba ‘Viernes por el planeta’, ‘Ni un grado más, ni una especie menos’, ‘Es una urgencia lo dice la ciencia’ o ‘Sin planeta no hay futuro’ decenas de estudiantes se han reunido en este espacio a las 10 horas como preámbulo de la manifestación que recorrerá el centro de Almería a partir de las 19:30 horas.

“Estamos muy preocupados no solo por el planeta sino por nuestro futuro porque estamos viendo que dependerá del trabajo que hagan las generaciones anteriores y si el sistema de producción y consumo sigue siendo tan nocivo contra el medio ambiente eso va a repercutir contra nuestra salud y nuestro futuro”, ha explicado el estudiante José Francisco Herrera. Para él es importante que lo jóvenes se sumen a este movimiento “porque ha surgido de los estudiantes y no hay organizaciones ni personas que quiera llevarse mérito político, simplemente nace de la preocupación de los jóvenes que tenemos por el futuro del planeta y por ende por el nuestro”.

Para la estudiante María Rodríguez Rodulfo, esta concentración “es también un acto de concienciación para toda la Universidad. Con esta iniciativa queremos visibilizar que esto es un problema real, no como dicen algunos que es un problema que no existe, y que está ya aquí y no tenemos que esperar ni 50 ni 100 años sino que en 20 años como no se hagan políticas reales contra el cambio climático no vamos a tener naturaleza ni un futuro digno”.

Durante el manifiesto han exigido justicia ante la emergencia climática que está condenando a su generación a una dura inestabilidad social y ecológica. Se han calificado como una ‘generación sin futuro’ y han indicado que solo quedan 11 años para evitar la catástrofe climática y limitar la subida de la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados. Po este motivo han exigido alternativas reales, justas y viables. Por este motivo no van a tirar la toalla y durante cada viernes de este mes volverán a concentrarse para seguir luchando por la vida.

El pasado mes de agosto Gretta Thunberg, una joven activista sueca de 16 años, inició el movimiento ‘Fridays for Future’ a las puertas del parlamento sueco pidiendo a los partidos políticos que actúen con urgencia para frenar el cambio climático. Este movimiento cuenta con el apoyo de organizaciones y grandes oenegés. Lleva varios meses realizando multitudinarias movilizaciones de estudiantes por Europa cada viernes: 75.000 personas en Bruselas (Bélgica), más de 10.000 en La Haya (Holanda) y 30.000 en Berlín (Alemania).