Esperanza Pérez: “El nuevo decreto salva a los agricultores afectados sin seguro”

La alcaldesa apela al espíritu de la cumbre de Níjar para que todas las administraciones sean ecuánimes en el reparto de fondos



Imagen de archivo de la cumbre de Níjar

NÍJAR.- La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha puesto en marcha la maquinaria municipal para dar a conocer entre los agricultores afectados por las lluvias torrenciales del pasado 13 de septiembre los pormenores del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado que, según afirma, “salva a los agricultores afectados que aún estaban sin seguro, y esa particularidad es de extraordinaria importancia porque mucho de ellos aún no lo tenían formalizado, pero con esta norma no se quedan fuera de las ayudas”. La primera edil de la zona cero de los daños en la provincia de Almería está articulando un plan especial de atención a los vecinos de Níjar para informarles de las ayudas, qué administración las otorga y las cuantías de las mismas “porque tenemos que conseguir que en pocas semanas todo vuelva a estar como el día anterior a las lluvias si queremos salvar la campaña, si queremos salvar nuestra estabilidad económica”.

La regidora nijareña está haciendo especial hincapié en que todos los agricultores conozcan los pormenores de las ayudas y decretos que están siendo publicadas por las distintas administraciones. Así, los concejales de su equipo de gobierno y con ella misma al frente están difundiendo el contenido de las publicaciones ya oficializadas, como es el caso del párrafo concreto que devuelve la tranquilidad a los nijareños y que dice textualmente que "la mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el Decreto-ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza, o porque no se había abierto el período de suscripción. Los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados podrán recibir ayudas para paliar daños que no sean asegurables. En total, las actuaciones y ayudas de este Ministerio superarán los 13 millones de euros".

Esperanza Pérez apela al espíritu de colaboración mostrado en la cumbre de Níjar, que reunió el pasado lunes, 16 de septiembre, al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, al de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ministras, consejeras, alcaldes y alcaldesas de las localidades afectadas y a Diputación Provincial. En este sentido afirma que “seguiremos trabajando para que subsanen los errores que por la premura de la actuación se están cometiendo y que no se pierda de vista la equidad en el reparto, porque si algo se visualizó en esa cumbre fue la voluntad de responder a la sociedad, a los afectados, dejando a un lado situaciones o pareceres políticos. Hay una crisis provocada por un efecto natural y lo que toca es solucionar el problema en la medida de los daños sufridos por cada uno de los municipios. Entiendo que puede haber errores en los primeros planteamientos de algunas publicaciones que ya se han visto, pero trabajaremos para que todos estén a la misma altura de miras”.