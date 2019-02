EQUO lanza una consulta abierta a la ciudadanía para la reforma de la Política Agraria Común

ALMERÍA.- EQUO, a través del Partido Verde Europeo, ha lanzado una encuesta, disponible en https://www.yourcapreform.eu/es para preguntar a la ciudadanía sobre las líneas a seguir y cómo presupuestar la reforma de la PAC que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo, y que tanta repercusión tendrá en la economía almeriense, más allá del hecho de que la PAC suponga el 40% del presupuesto de la UE (114 € por ciudadano).

Desde el partido verde consideran que la PAC necesita reformas serias como por ejemplo, una redistribución más justa de los fondos de la UE que recompense el uso sostenible de la tierra, eliminando las disparidades entre las regiones y los estados, y orientando el apoyo a las fincas más pequeñas y aquellas que proporcionan empleos de calidad o productos ambientalmente sostenibles, y la reducción urgente de sustancias químicas para preservar la población de insectos polinizadores.



En este sentido, a través de su eurodiputado, Florent Marcellesi, Equo ha presentado más de 100 enmiendas para una PAC más justa y sostenible, habiendo recibido ya muchas de ellas el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, buscando alinear la PAC con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU y al Acuerdo Climático de París. Entre las enmiendas presentadas se incluyen medidas para fomentar la agricultura y ganadería ecológicas, reducir el uso de pesticidas y promover la creación de empleo de calidad en el mundo rural y revertir la pérdida de biodiversidad tanto de animales como de cultivos, reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero del sector para 2027 y retirar las subvenciones a quienes incumplan los estándares ambientales actuales.

Para el coportavoz de Equo Verdes en Almería, Manuel Pérez Sola, la reforma de la PAC es de la máxima urgencia "Ya que el modelo tradicional de pequeña empresa agrícola almeriense está siendo relegado progresivamente por la irrupción de grandes empresas agroindustriales especulativas, que no solo están acabando con el modelo económico responsable del milagro hortofrutícola de nuestra tierra; si no que además es responsable de enormes emisiones de CO2 productora de alimentos de baja calidad, generadora de resíduos, de la pérdida de suelo fértil y biodiversidad, y consumidora de una agua que no disponemos. Por tanto, la reforma debe servir para promover un modelo de agricultura resiliente y que de soluciones acorde con la capacidad de los recursos naturales, basado en las pequeñas y medianas explotaciones familiares, y que potencie la salud alimentaria, del clima, de los animales y del campo.