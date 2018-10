Entidades y ONG se concentran este martes en Almería tras la muerte de un bebé en una patera

Concentración por las muertes en el Mediterráneo





Almería Acoge, Fundación Cepaim, Cáritas Almería y Sedim Migraciones van a concentrarse este martes por el naufragio de este pasado sábado de una patera neumática en la que viajaban más de 50 personas en el mar de Alborán en la que un bebé falleció a fin de reclamar la apertura de "vías seguras de migración para las personas que se ven forzadas a dejar sus casas y familias por causa de las guerras, el hambre y las injusticias".



En su manifiesto, que también leerán en memoria de otras 20 personas desaparecidas, las entidades y ONG trasladan su "más absoluta indignación" ante los "reiterados naufragios que provocan tantas muertes para llegar a Europa" y por la "continua repetición de esta injusticia".



"Visto que el control de fronteras sirve, fundamentalmente, para que sigan muriendo personas, exigimos que se tomen medidas concretas y urgentes para evitar que se vuelva a repetir esta vergüenza, y garantizar la seguridad de las personas que se ven obligadas a migrar", han trasladado.



Asimismo, han reclamado que "se hagan todos los esfuerzos necesarios para respetar la memoria de las víctimas, para identificarlas y comunicar la desgracia a sus familiares". Los reclamantes han asegurado que la sociedad "pierde sus valores fundamentales si no reacciona de forma más humana y nuestras administraciones no pueden parecer, ni aparecer, como insensibles a esta dramática situación".



En lo que va de año, las asociaciones se han concentrado en 17 ocasiones por las muertes sucedidas en patera en torno a una cuerda que sumará ya 260 nudos, uno por cada muerto o desaparecido; una "cuerda de la vergüenza" que, según han explicado, tuvieron que "completar porque se había quedado corta".



"Ya son 260 nudos en la garganta, todos nos encogen el alma y algunos de esos nudos, como uno de los que sumamos hoy, nos recuerda que no hay edad para la injusticia, no hay edad ni nacionalidad para la muerte, para este vergonzoso sistema que condena a muerte a tantas personas, también a tantos niños", han trasladado.





--EUROPA PRESS--