Encuentran dos nuevos planetas de masas similares a la de la Tierra alrededor de una pequeña estrella cercana

Encuentran dos nuevos planetas de masas similares a la de la Tierra





El instrumento Carmenes, que fue codesarrollado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-Csic), y busca planetas extrasolares desde el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto, en Almería, ha permitido hallar dos nuevos planetas en torno a la estrella de Teegarden, una de las más cercanas conocidas.



Con masas similares a la de la Tierra, sus temperaturas podrían ser lo suficientemente suaves como para albergar agua líquida en la superficie, según el estudio publicado en la revista científica 'Astronomy & Astrophysics'.



Según ha informado el IAA-Csic en una nota de prensa, situada a una distancia de solo 12,5 años luz, la estrella de Teegarden es el sistema estelar número veinticuatro más cercano al nuestro, y una de las estrellas enanas rojas más pequeñas que se conocen. A pesar de su proximidad y debido a su bajo brillo, la estrella de Teegarden no fue identificada hasta el año 2003.



"Hemos estado observando esta estrella con el instrumento Carmenes desde el inicio de este proyecto hace tres años, con el fin de medir su movimiento con gran precisión", ha explicado Mathias Zechmeister, investigador postdoctoral de la Universidad de Göttingen (Alemania) que encabeza el trabajo.



Los planetas se han hallado gracias a la técnica Doppler, que permite detectar el pequeño movimiento que los planetas producen en su estrella al girar en torno a ella, en el marco de un proyecto en que han intervenido científicos de la Universidad de Granada, ciudad en la que tiene su sede el IAA-Csic.



La búsqueda de planetas de tipo terrestre en torno a estrellas similares al Sol resulta compleja porque las velocidades son tan pequeñas que no se pueden detectar con la tecnología actual.



Por eso, Carmenes, que puede medirlas con una precisión de un metro por segundo, se centra en las enanas rojas (o enanas M), "estrellas más pequeñas que ofrecen las condiciones para la existencia de agua líquida en órbitas cercanas y en las que sí se pueden detectar los movimientos producidos por planetas similares al nuestro".



"Carmenes es el primer espectrómetro de alta precisión en funcionamiento diseñado específicamente para encontrar planetas utilizando esta ventaja de la enana roja", ha agregado Zechmeister. La temperatura de la estrella de Teegarden es de solamente 2.600 grados (casi la mitad de los 5.500 grados del Sol), es 1.500 veces más débil y diez veces menos masiva que el Sol.



Como resultado, irradia la mayor parte de su energía en longitudes de onda rojas e infrarrojas, lo que la convierte en un blanco ideal para Carmenes, que opera simultáneamente en el visible y en el infrarrojo.



Las mediciones doppler de la estrella de Teegarden mostraron la presencia de al menos dos señales, ahora identificadas como los dos nuevos exoplanetas, denominados estrella de Teegarden b y c. La obtención de una detección sólida requirió la recolección de más de doscientas mediciones y, en función del movimiento medido, los investigadores han deducido que el planeta estrella de Teegarden b tiene una masa similar a la de la Tierra y completa una órbita en torno a la estrella cada 4,9 días a un 2,5 por ciento de la distancia Tierra-Sol.



Por su parte, la estrella de Teegarden c es también similar a la Tierra en términos de masa, completa su órbita en 11,4 días y está situado a un 4,5 por ciento de la distancia Tierra-Sol.



Dado que la estrella de Teegarden irradia mucha menos energía que nuestro Sol, las temperaturas en estos planetas "deberían ser suaves y podrían, en principio, albergar agua líquida en la superficie, especialmente en el planeta más exterior, estrella de Teegarden c". Este tipo de planetas constituyen el objetivo principal para las futuras búsquedas de vida más allá de nuestro Sistema Solar.





