Empresas de 'Sabores Almería' acercan los productos de la tierra a visitantes de la Feria del Mediodía

Las empresas de 'Sabores Almería' que están participando en el tramo de gastronomía de la feria de Almería, ubicado en el Paseo de Almería, han recibido este lunes la visita del presidente de la Diputación, Gabriel Amat y del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, acompañados de la corporación provincial y municipal.



En el trascurso de la visita, los empresarios han puesto de manifiesto el "gran ambiente" que se vive en el evento gastronómico más importante de la ciudad en el que están acercando a todos los almerienses y visitantes que llegan hasta nuestra provincia, "la gran calidad y mejor sabor de los productos que integran este sello de calidad" impulsado por la institución provincial.



El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, ha agradecido a las empresas el esfuerzo que están haciendo para llevar sus productos a todos los visitantes que pasan por este Tramo Gastronómico así como al Ayuntamiento por su apuesta por este espacio.



"Es una gran satisfacción participar en un acto tan importante para la feria de Almería como es su Feria del Mediodía y comprobar el gran esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento por poner en valor la gastronomía de nuestra tierra y mejorar la feria en cada edición. A las empresas participantes, como siempre, quiero darles las gracias por respaldar el proyecto de 'Sabores Almería' y ser los embajadores de nuestra tierra a través de sus productos", ha señalado.



Asimismo, Amat ha remarcado el "peso" que va ganando la marca en mercados de todo el mundo y ha indicado que son más de 150 empresas "las que avalan con la calidad de sus productos". "Con su trabajo el sello de calidad que creamos hace poco más de un año y que ya ha participado en las ferias y eventos más importantes del sector y que sigue trabajando, de forma incansable, para llevar los productos y el trabajo que se hace en nuestra provincia, por todo el mundo", ha afirmado.



El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado la "gran colaboración" que existe entre ambas administraciones "en beneficio de la provincia y de los almerienses".



"La feria no la hacemos solo desde el Ayuntamiento y para la ciudad, es de toda la provincia. Si hay una administración con la que colaboramos de forma leal, esa es la Diputación. Quisiera agradecer a su presidente esta mano tendida que tienen siempre y poner de manifiesto la gran colaboración que mantenemos no solo en la Feria de Almería sino en otro tipo de eventos en el ámbito de la cultura, el deporte y especialmente, la colaboración con las empresas de 'Sabores Almería'", ha apuntado.



Fernández-Pachecho ha añadido que la feria "no podía quedarse" sin mostrar al público la "gran calidad" que tienen los productos de la provincia y el "respaldo que dan a la ciudad en el momento tan especial que vivimos con la candidatura 'Almería 2019'".



Las diez empresas de 'Sabores Almería' que participan en la Feria del Mediodía con stand propio son Oleo Almanzora, Pulpieya, La Orza de Almería, Cervezas Origen, Jonimiel, Industrias Alimenticias de Suflí, Embutidos Peñacruz, Chocolates La Virgitana, NDH Ecológicos y Licores Naturales.



Durante semana grande de la capital tendrám la oportunidad de vender sus productos en las carpas-expositor que se van a instalar en el Paseo de Almería. Así, el distintivo provincial ofertará aceites, conservas, cerveza artesana, cárnicos, chocolates, miel, stevia y licores elaborados en la provincia.



Por otro lado, la imagen corporativa de 'Sabores Almería' lucirá en el "atrezzo" de los ambigús y en el atuendo de los profesionales que servirán bebidas y tapas en los diferentes chiringuitos. La marca estará presente a través de soportes de gran altura y en peinetas de feria que ya portan todas las trabajadoras de estos espacios.



Por último, la charanga de 'Sabores Almería' pondrá letra y música a la Feria del Mediodía y divertirá a las miles de personas que recorrerán el casco histórico y el centro de la ciudad. Los componentes de la agrupación irán uniformados con camisetas del distintivo.

--EUROPA PRESS--