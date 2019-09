Llegada de Francisco Cruz, hermano de Ángel, , para declarar como test

El hermano del padre del niño Gabriel Cruz ha afirmado este miércoles ante el tribunal de jurado que enjuicia a Ana Julia Quezada que le "llamó la atención" que, un día después de la desaparición y muerte violenta del menor, en la finca familiar de Rodalquilar, en Níjar (Almería), hubiese contra la pared "una pala, un rastrillo y un hacha, ordenados, bien puestos, en línea, como cuando vas a un examen y colocas los bolígrafos en línea"."Me extrañó muchísimo porque Ángel no tiene herramientas allí. La pala estaba en otro cortijo que vendimos y del que se limpió todo para pasarlo a casa de mi madre en Las Hortichuelas", ha dicho a preguntas de las acusaciones en lo que supone un primer apunte para intentar apuntalar que Quezada actuó con premeditación y supuestamente trasladó las herramientas al lugar donde tendría planeado cometer el crimen.La defensa de la procesado, no obstante, le ha hecho notar que en su declaración en instrucción se "limitó" a comentar que le "sorprendió que estuvieran tan apiladas" y ha intentado aportar su testimonio para que lo examinase el jurado popular, lo que la magistrada-presidenta ha rechazado al considerar que no había incurrido en "contradicción" el testigo. El abogado Esteban Hernández ha hecho constar su protesta.El hermano de Ángel Cruz, quien ha afirmado no recordar si le comentó este extremo al padre del niño, también ha deslizado a través de las preguntas de su interrogatorio que Ana Julia Quezada era conocedora de que nadie iba a ir a la finca de Rodalquilar el día en que dio muerte a Gabriel porque él estaba trabajando, su mujer "de viaje de trabajo" y sus hijas en casa ya que la mayor "tenía décimas de fiebre"."Ella estuvo en la mañana del día 27 en Campohermoso, comprando con la abuela, y dejaron a Gabriel mientras en mi casa. Sabía que era casi imposible que mi hija dejara sola a su hermana", ha indicado.También ha declarado en la mañana de este miércoles un policía local de Níjar, familiar político de Gabriel, quien ha remarcado cómo le "sorprendió" el hallazgo de la camiseta el día 3 de marzo en una zona "por la que yo ya había pasado esa mañana como jefe de un equipo de búsqueda"."Cuando me dijeron que había aparecido fui rápidamente, apresurado a donde aparece y me encuentro con Ángel con mucha incertidumbre porque me sentía responsable de esa zona", ha dicho para añadir que lo que le relató sobre cómo había sucedido le puso "lo pelos de punta porque lo que me estaba contando respondía a un plan".Ha concretado que, conforme le iba detallando, "las cosas cada vez me cuadraban menos" porque habían ido "a petición de Ana Julia porque por esa zona ella sacaba los perros con su expareja y tenía inquietud por explorarla".A preguntas de la defensa, ha señalado que al comentar con la Guardia Civil lo que había pasado, "inmediatamente se fijaron en quién había encontrado la camiseta". "Les conté el plan de ella y me dijeron que la camiseta había aparecido seca y no estaba manchada", ha concluido.En la sesión de este miércoles también estaba prevista la testifical del exmarido de la acusada por videoconferencia desde Burgos aunque finalmente todas las partes han renunciado a su testimonio.--EUROPA PRESS--