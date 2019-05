El subdelegado de Gobierno en funciones de Almería, Manuel de la Fuente, se ha mostrado "sorprendido" con los datos del estudio Indicadores Urbanos 2019 del INE, que revelan que Níjar es la ciudad mayor de 20.000 habitantes con una menor renta por habitante, con una media 6.253 euros, ya que se trata de uno de los municipios "con mayor volumen de producciones agrícolas" del que también destaca "su costa turística".



En declaraciones a Europa Press, el subdelegado ha apuntado que, a la espera de poder "explorar con más profundidad" los datos para conocer sus causas, tanto Níjar como los municipios de Vícar, Adra o El Ejido --todos ellos a la cola en cuanto a renta media por habitante-- "son pueblos que han sido receptores de un número importante de ciudadanos" en los últimos años.



"A más ciudadanos, repartes menos", ha apostillado el representante del Ejecutivo, quien, no obstante, ha insistido en que estos bajos niveles de renta se dan "en zonas donde más riqueza se produce", aunque una parte de ella se "factura fuera de Almería".



En esta línea, ha observado que "no todas las empresas que están produciendo en invernaderos en la provincia tienen aquí sus sedes sociales" por lo que se "repercute solo lo que se vincula a Almería, la cantidad de resultados de la producción es bastante menor".



Según el estudio del INE, Níjar era la ciudad con menor renta por habitante en 2016, con 6.253 euros de medida, mientras que Vícar ocupaba la cuarta posición desde el final, con 6.634 euros de media. Adra, con 7.112 euros de media, y El Ejido, con 7.120 euros, ocupan los puestos diez y once, desde la cola. Cabe recordar, de otro lado, que Almería también se encuentra entre los 15 municipios con más paro, con una tasa del 26,3 por ciento en el año de referencia.

--EUROPA PRESS--