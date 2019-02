Agentes de Policía Nacional en El Ejido





El sindicato policial UFP ha considerado "insuficiente" el número de agentes que en un primer borrador el Gobierno prevé destinar a la Comisaría de Almería a través del próximo proceso concursal, ya que según los datos de la organización se contemplan "20 plazas" cuando "las demandas parten de los 50 policías, y hasta final del pasado mes de enero, había 32 policías en atribución temporal de funciones".



Así lo han señalado en un comunicado después de que esta semana el subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente, apuntara que la pérdida del refuerzo de 32 agentes dedicados principalmente a apoyar las labores de atención a extranjeros irregulares llegados en patera se debe a la situación "coyuntural" y que confiaba en que "a lo largo de este año" se recuperaran "estas y muchas de las plazas que están vacantes todavía" porque las plantillas "no se han ido actualizando".



Para UFP, el catálogo de puestos de trabajo de la Comisaría Provincial de Almería "está totalmente desfasado" y "no contempla la problemática de la inmigración en pateras, que consume policías de diferentes Brigadas, Seguridad ciudadana, Extranjería y Científica", de manera que estos policías "se encontraban en atribución temporal de funciones estaban paliando en gran medida este déficit".



"Las previsiones para este año son alarmantes, ya en enero se han recepcionado 21 pateras y 964 inmigrantes, poco menos del doble que en enero del año pasado, 16 pateras y 468 inmigrantes", han recordado.



Así, aunque se han mostrado de acuerdo De la Fuente en que la profesionalidad de los policías nacionales es "intachable e indudable", han recalcado que "eso no tiene nada que ver con que ante la afluencia de cientos de pateras y la marcha de esta treintena de policías", por lo que han insistido en que se "han de sacar policías de sus atribuciones normales para recepcionar dichas pateras, con el consiguiente perjuicio a la seguridad de los ciudadanos de Almería, que al final son los que lo sufren".





--EUROPA PRESS--