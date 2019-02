El sentimiento económico modera su caída en el segundo semestre de 2018

〈 Los economistas creen que el proceso para la creación de empresas en España sigue siendo lento y complicado



Presentación del estudio

ALMERÍA.- El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha presentado hoy el primero de los barómetros de situación económica de la provincia desde la unificación de los Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles, proceso culminado a principios del pasado mes de enero. Un estudio que se viene haciendo cada semestre desde el año 2013 entre ambas entidades y que, en esta ocasión, reflejan un nuevo retroceso en el indicador de sentimiento económico de la provincia de Almería durante la segunda mitad de 2018.



A los motivos que se habían ido acumulando los meses anteriores, ahora hay que sumar los efectos ya visibles de la guerra comercial entre EEUU y China, con un enfriamiento de la actividad económica a nivel global. En el ámbito interno, además, la campaña hortofrutícola cerró con registros inferiores a los de la anterior, ahondando la sensación de menor crecimiento. No obstante, el descenso ha sido de menor intensidad que en la oleada anterior. El indicador se sitúa ahora en 15,71 habiendo retrocedido 1,39 puntos este semestre.

Así lo han destacado la decana del Colegio, Ana Moreno, acompañada por director del barómetro, David Uclés, y del secretario del Colegio, Carlos Cano.



El barómetro de la economía almeriense incluye en cada una de las consultas una pregunta coyuntural. Si en otras ocasiones hacía referencia a la incidencia de resultados electorales o el cambio en la jefatura de Estado, en esta ocasión se ha querido abordar todo lo relacionado a la creación de empresas y el emprendimiento.

La decana del Colegio Profesional de Economistas ha destacado que “Almería sigue siendo una provincia emprendedora, de hecho los últimos datos del INE reflejan que es la segunda provincia andaluza, tras Málaga, aunque también hay que tener en cuenta que más de la mitad de empresas no tienen ningún empleado y que el 42% tienen entre 1 y 9”. En este sentido Ana Moreno apunta la desigualdad que hay en cuanto a la carga fiscal y el tipo efectivo para las grandes empresas y para las pymes “que no pueden acogerse a muchos incentivos a los que sí tienen acceso las grandes compañías”.

El director del barómetro, David Uclés, señala que “nuestros colegiados creen que el proceso para la creación de empresas en España sigue siendo lento y complicado. Una mayoría escasa opina también que en la provincia no hay un ambiente favorable para la creación de empresas, aunque sí que piensan que hay personas con capacidad emprendedora. Esto se engarza con los factores que se consideran más relevantes para la creación de empresas: una legislación favorable, un sistema educativo y una cultura que fomenten el emprendimiento y la disponibilidad de personas con conocimientos”, explica. Curiosamente, a los factores más relacionados con la disponibilidad de suelo y de capital se les considera menos relevantes.

Precios, inversión y sectores

La expectativa sobre los precios sigue siendo claramente alcista. “El 58,3% de los colegiados prevé un próximo semestre con inflación”, ha destacado David Uclés.

Respecto a la inversión empresarial esperada, hay una diferencia positiva a favor de los que opinan que esta crecerá durante la primera mitad del presente año. La agricultura recupera el puesto de sector mejor valorado por nuestros colegiados, seguido de cerca por el turismo. En esta ocasión mejoran respecto a la anterior encuesta agricultura y transporte y empeoran levemente los demás.

La falta de infraestructuras de comunicaciones, las dificultades de financiación y la debilidad de la demanda repiten como los principales factores limitantes del crecimiento económico en la provincia, si bien los dos últimos han intercambiado sus puestos.