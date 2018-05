Ignacio López (Cofradía de Pescadores) y José María Gallart (Faap)





Representantes del sector pesquero andaluz han iniciado este jueves una campaña de recogida de firmas y adhesión de apoyos sociales e institucionales para evitar la "desaparición" de la pesca sostenible de arrastre del Mediterráneo ante los planes impulsados desde la Comisión Europea y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que modifica las condiciones de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental.



El vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha asegurado en rueda de prensa que tanto el plan que se maneja en Bruselas y que secunda el Gobierno mediante la elaboración de un reglamento "no se corresponden con la realidad del sector" y "lo único que hacen es perjudicar el futuro de la flota", integrada 92 embarcaciones en la región andaluza que proporcionan unos 460 empleos directos y otros 2.300 empleos indirectos.



"Bruselas lo que hace es un copia y pega de las políticas del norte", ha incidido Gallart, quien ha señalado que la aplicación de planes similares a los del Mar Báltico supondrán un "fracaso" para los barcos que faenan en el Mediterráneo, puesto que a diferencia de aquel, el 30,3 por ciento del total de la flota de arrastre de fondo pertenece a países no comunitarios, con lo que "ninguna norma europea tiene por qué repercutir en sus políticas pesqueras".



Acompañado por el vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Ignacio López, el representante de las asociaciones pesqueras ha reclamado que se atiendan las "propuestas reales" del sector para establecer el rendimiento máximo sostenible y adecuar la capacidad de pesca de los barcos a partir de los datos del periodo de referencia entre 2012-2016, frente al de 2015-2017, puesto que así el criterio "quedaría alienado con la propuesta del Plan de Gestión planteada por parte del Ministerio, contaría con un mayor número de años y los datos obtenidos finalmente sería más representativos".



No obstante, esta propuesta junto con otras que han sido recogidas en un documento conjunto suscrito con la Junta de Andalucía, "están metidas en un cajón", según Gallart, quien se ha quejado de que ni la Comisión ni el Ministerio escuche las demandas de un sector que anualmente impulsas subastas en las lonjas andaluzas por valor de unos 53,6 millones de euros.



Aún así, Gallart considera que las limitaciones a la actividad para faenar entre 170 y 180 días harían que las naves dejaran de ser "rentables", para lo que ellos consideran necesario que la pesca se ejerza entre 190 y 210 días al año. "Jamás he tenido la preocupación que tengo a día de hoy porque veo que nos funde Bruselas con el apoyo de Madrid y esto hay que revertirlo", ha añadido Gallart.



También se ha quejado de la propuesta "artificial" para que se diferencie entre el arrastre de pescado --especies como merluza, salmonete, pintarroja, entre otros-- y el arrastre de marisco, ya que esto es "un disparate". "La pesca mediterránea es multiespecífica", ha recordado además ante la posibilidad de imposición de cuotas por parte de Bruselas ante determinadas especies. "El barco no pesca merluza y salmonete, pesca de todo", ha apostillado.



"Estamos en una fase que hemos pasado el periodo de alegaciones y el sector pesquero andaluz no sabe qué postura tiene el Gobierno, que es el que nos tiene que defender ante Bruselas", ha añadido el vicepresidente de la federación de asociaciones, quien ha señalado que hay "miedo" en el sector ante las manifestaciones del secretario general de Pesca, quien "en el último Consejo de Ministros alabó y apoyó la propuesta de la Comisión" y que los pescadores rechazan "al cien por cien".



REUNIONES Y APOYOS



Gallart ha explicado que el sector tiene previsto trasladar un documento elaborado de forma conjunta por el sector y la Junta de Andalucía al portavoz del Comisión de Pesca en el Congreso del PSOE el próximo día 22 mientras que el día 30 se reunirá con sus homónimos del PP y de Cs.



Asimismo, se va a solicitar el apoyo de los ayuntamientos andaluces mediante la aprobación de mociones en los plenos de los municipios con flota al tiempo que se va a iniciar una recogida de firmas entre los consumidores a los que se trasladará que su actividad es fundamental para "seguir disfrutando de la dieta mediterránea saludable, con pescado fresco local".



"Ahora que Almería se presenta a la Capitalidad Española de la Gastronomía, pues imagínate sin la pesca de arrastre. Las tapas serían de pescado de Marruecos, o de China o de Chile", ha trasladado el también gerente de Asopesca en Almería, para quien la recogida de firmas es importante a la hora de hacer frente a lobbys medioambientalistas como Oceana, que se posiciona en contra de este tipo de flota con una campaña "basada en mentiras y en datos no reales" al comparar la flota de bajura, de carácter familiar, con la flota industrial.



Al respecto, han destacado el conocimiento "científico" de los pescadores artesanos y la actividad "ecológica" que desarrollan desde hace años con proyectos propios y otros en los que colaboran con la Universidad de Cádiz o la Universidad de Almería. "El mayor ecologista y mejor conservacionista del medio marino es el pescador", han dicho Gallart.



Sobre la limpieza de los fondos marinos, López ha recordado que desde la cofradía de pescadores de Motril (Granada), se trabaja en la pesca "sostenible y responsable" desde antes de que "la basura marina fuera una moda", puesto que ya en 2013 se mostraron "preocupados" ante los desechos que llegaban a la cubierta de sus barcos.



"Las medidas de ordenación que nos han ido imponiendo no han dado resultado en el caladero, lo único que han hecho ha sido arrinconar económicamente a la flota y que muchos barcos desaparezcan", ha asegurado el representante de las cofradías de pescadores.





--EUROPA PRESS--