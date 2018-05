José María Gallart, primero por la izquierda, con concejales socialistas en el puerto pesquero

ALMERÍA.-La Organización de Productores Pesqueros de Almería ha mostrado su preocupación por lo que dice son "mentiras y manipulaciones" lanzadas desde la ONG Oceana con respecto a la pesca de arrastre. A través de un comunicado ha desmentido algunas de estas afirmaciones.

Nota de prensa

Es necesario que la sociedad conozca de primera mano cómo es la flota pesquera andaluza de arrastre, la forma de pescar y las zonas, las especies, el cumplimiento y la responsabilidad de los pescadores. Este oficio es el que provee a nuestro mercado de especies que no se podrían pescar con ningún otro arte de pesca (gamba blanca, roja, cigala, brótola, pintarroja, pollico, chopito, pota...), y además es el que suministra más del 80% tanto de volumen de pescado a nuestra sociedad como a nuestra economía pesquera.

Nos encontramos en un momento muy crítico para la flota de arrastre por el

reglamento que Bruselas ha diseñado y que implicaría la no viabilidad económica para esta flota. La reforma de la PPC dice que la pesca debe basarse en tres pilares, el ambiental, así como el social y el económico. En Almería, así como en los otros puertos andaluces, esta parte de la flota implica no solo a las familias de estos barcos, sino también a una gran parte de los pueblos costeros por el empleo indirecto que genera (industria náutica y de repuestos, de aparejos y mecánica, etc.) además de afectar a la industria alimentaria, hosteleros y canal Horeca y turismo gastronomico.



La nota de prensa lanzada por OCEANA está plagada de mentiras y con poco fundamento. En el puerto pesquero de Almería hemos contrastado algunas de las afirmaciones que hace esta ONG con las estadísticas, que además se obtienen con un software oficial de la Junta de Andalucía:



1) La flota de artes menores supone el 70% de Andalucía. FALSO

Si bien es cierto que hay muchos barcos de artes menores en Andalucía, hay que tener en cuenta solo a aquellos que cumplen totalmente con la legalidad y tienen actividad de venta en lonja. Como ejemplo, de los 83 barcos que vendieron especies de fondo en el año 2017 en la lonja de pescados de Almería, 38 fueron de arrastre y 45 de trasmallo, es decir, que las artes menores supusieron un 54% de la flota que aporta especies de fondo.



2) Andalucía apenas se vería afectada por las medidas porque el 80% faena en profundidades mayores de 150m. FALSO



De los 38 barcos de arrastre que vendieron en la lonja de Almeria en el 2017, 11 se dedican a pescar especies en profundidades mayores a 150m, el resto no. Solo el 29% de la flota de arrastre no se veria afectada.



3) El arrastre es responsable de que el 95% de las poblaciones de peces explotadas sufran unos niveles alarmantes de sobrepesca, según datos del Instituto Español de Oceanografía. FALSO



El IEO, como organismo científico, ha constatado que un 93% de los stocks EVALUADOS están en nivel de sobreexplotacion, PERO no ha afirmado que la pesca de arrastre sea la culpable de ello. Lo primero es resaltar la comunidad científica no ejerce de juez señalando culpables, para eso ya están ONGs como OCEANA que con su falta de ética quiere aniquilar un sector de la socioeconomia española y nuestra dieta mediterranea. Lo segundo es que las causas que señalan los científicos como posibles detonantes de la situación actual del Mediterráneo son varias, incluyendo también contaminación, obras de intervención humana, cambio climático etc.



Ahora nos encontramos en un momento en el que debemos poner sobre la mesa la realidad de la pesca y del pescado que consumimos. Nuestros hábitos implican una demanda de pescado y marisco fresco, un producto saludable que queremos para nuestros niños y para nuestra sociedad, señalado por todo el mundo como garantía de nuestra dieta mediterránea y salud. Hoy por hoy suplir esta demanda a través exclusivamente de las artes menores es irreal (*), entonces, ¿Queremos importar de terceros países los productos pesqueros

que forman parte de nuestro día a día? Si estamos dispuestos a aniquilar a la pesca de arrastre del Mediterráneo, pero no asumimos la renuncia en nuestros hábitos alimentarios, entonces hay que ver de dónde van a proceder. ¿Congelados?¿Importados? ¿o podemos prescindir del consumo del pescado extraído del mar y aumentar la proporción de especies de acuicultura, de hortalizas y de carne?



Desde el sector pesquero llevamos tiempo mejorando nuestro sistema de pesca, haciéndolo más selectivo y de menos impacto, protegiendo zonas de alevinaje y amarrando la flota con paradas biológicas para proteger el desove...Probablemente, la flota de terceros países que podrían suponer la alternativa a nuestro pescado local no tiene un cumplimiento legal como nosotros ni unas prácticas hacia los trabajadores y hacia el mar como nosotros, que amamos nuestra profesión y que queremos que nuestros hijos nos sucedan en nuestro mar.