El SAS indemnizará con 144.000 euros a los padres de una niña por las secuelas que sufrió en el parto

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) deberá indemnizar con 144.000 euros a los padres de un niña que nació en 2010 en el Hospital Comarcal de La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería) por los daños físicos que sufrió la menor durante el parto a causa de las complicaciones que presentó la madre no fueron "debidamente valoradas y, por tanto, tratadas" por el personal facultativo.El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que la indemnización calculada por la Junta resulta "razonable y ajustada a la realidad" actual de la menor y rechaza elevar el montante a los 636.000 euros reclamados por los progenitores, que llevaron el caso también a la vía penal.Esta dio lugar a un sentencia condenatoria en primera instancia la actuación de los médicos aunque se anuló por la Audiencia Provincial, "no por desacuerdo sobre los hechos probados y su significación en el plano penal, sino por prescripción de la infracción objeto de enjuiciamiento", según resalta el Consultivo.El dictamen, consultado por Europa Press, indica que "el intenso seguimiento, valoración y tratamiento de la menor a lo largo de estos años" ponen de manifiesto que las secuelas padecidas "no son tan intensas como inicialmente pudo pensarse al realizar una valoración, quizá, prematura en la vía penal".Se aviene, así, a las consideraciones médicas-legales recogidas en informe emitido por el SAS para calcular la indemnización propuesta y detalla que no puede "considerarse una secuela un deterioro en la funciones cerebrales superiores que no está confirmado y que, en todo caso, no parece tener relación con la lesión neurológica objetivo de valoración y mucho menos en grado medio cuando la paciente está escolarizada y sin necesidades educativas especiales".El Consultivo también hace suya la parte del informe en la que sí se reconoce "incuestionable" que la niña padece una hemiparesia izquierda aunque alude a que en la última revisión se hizo constar que "tiene marcha independiente". "Esta capacidad funcional hace que su valoración más adecuada sea hemiparesia en grado moderado" indica frente al dictamen de los padres para añadir que también ha de valorarse, como "importante en grado medio" el grado de "perjuicio estético".El informe forense incluido en las actuaciones penales concluyó que complicaciones que presentó la madre en el parto fueron en aumento "sin ser debidamente valoradas y, por tanto, tratadas" y consideró en este contexto también "el posible traumatismo por utilización del fórceps".