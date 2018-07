El Puerto de Almería aumenta un 22,8% el tráfico de mercancías y un 2,9% el de pasajeros hasta junio

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Carmen Ortiz





La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Carmen Ortiz, ha destacado este viernes el incremento del 22,8 por ciento en el tráfico de mercancías y del 2,9 por ciento en el movimiento de pasajeros registrado por el Puerto de Almería en el primer semestre del año.



En una nota, la APA ha indicado que en lo que va de año se ha registrado un "ligero incremento" en la cifra de pasajeros a pesar del descenso que se ha registrado en primer mes de la OPE, tanto en Almería como en otros puertos, y un incremento notable en el movimiento de mercancías.



En total, por los puertos de Almería y Carboneras han pasado 857 buques, cifra similar a la del primer semestre de 2017 (853). Sin embargo, el volumen total del tráfico movido en ambos puertos hasta el 30 de junio ha ascendido a 3,35 millones de toneladas, un 12,36 por ciento más que en el periodo de referencia.



Por puertos, el de Carboneras ha registrado 127 buques, un 14,19 por ciento menos que el año pasado, pero con 2,3 millones de toneladas, un 8,3 por ciento más. Por su parte, el de la capital ha registrado 730 buques, 25 más que el año pasado, con un tráfico 1.017.824 toneladas, frente a 828.722 del primer semestre de 2017.



Asimismo, en el puerto de Almería han atracado 16 cruceros, dos menos que el año pasado en el mismo periodo. No obstante, según ha precisado la presidenta de la Autoridad Portuaria, para todo 2018 está previsto que hagan escala en Almería 38 cruceros, dos más que en 2017.



La cifra de pasajeros registrada en el puerto de Almería asciende a 245.896, frente a los 238.864 del primer semestre de 2017 --un 2,94 por ciento más--. Mayor es el incremento de la cifra de vehículos: 58.692, frente a 705 del primer semestre de 2017 --un 14,77 por ciento más--, en tanto que el número de camiones y plataformas transportados por los buques ha descendido un 14,5 por ciento: 8.330, frente a 9.750 del primer semestre del año pasado.



El movimiento de contenedores también ha crecido: en total se han transportado 1.874, frente a 1.734 del primer semestre de 2017, esto es, un 6,5 por ciento más. En cuanto a la lonja pesquera, se ha registrado un 10,20 por ciento menos de volumen --1,42 millones de kilos--, pero su valor ha crecido un 4,81 por ciento, en algo más de cinco millones de euros.



Durante el pasado año, el movimiento de pasajeros en el Puerto de Almería superó los 950.000 pasajeros, un 15 por ciento más que en 2016 mientras que al tráfico de mercancías, los puertos de Almería y Carboneras, movieron 6,3 millones de toneladas, un 16,5 por ciento más que en el año anterior.



LÍNEA DE CONTENEDORES



En el balance de gestión del primer semestre de 2018, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha reconocido la importancia que tendrá para el puerto y para la economía general de la provincia la nueva línea de contenedores que se puso en marcha el 20 de junio, fruto del acuerdo comercial suscrito entre la naviera Maersk y la almeriense Grupo Cosentino. La línea, con una periodicidad semanal, conecta el Puerto de Almería con el 'hub' de Algeciras y desde allí con el resto del mundo.



Ya en las primeras semanas de funcionamiento, entre el 20 de junio y el 18 de julio, los dos buques con los que Maersk opera esta línea han transportado 6.332 toneladas de producto. Así, Ortiz, que ha reiterado la apuesta del Puerto por el incremento y la diversificación de los tráficos de mercancías, se ha referido también a la puesta en marcha de un plan de exportación de frutas y hortalizas por vía marítima.



"Es un proyecto complejo, en el que la Autoridad Portuaria y los sectores interesados llevan muchos años trabajando en ello, pero confiamos en que más pronto que tarde consigamos ponerlo en marcha, que supondrá un salto logístico para el principal sector de la economía de la provincia, ya que además de la carretera, dispondrá de la vía marítima para llevar sus productos a Europa", ha indicado.



Así, según ha detallado, el proyecto conllevaría el transporte de camiones completos, no solo sus contenedores, cargados de productos hortofrutícolas para distintos destinos, con lo que su deseo sería que pudiera ponerse en marcha de cara al próximo mes de octubre con el inicio de la campaña.



SEGUNDO PUERTO ESPAÑOL DURANTE LA OPE



Entre el 15 de junio y el 25 de julio, el puerto almeriense ha registrado un total de 173.017 pasajeros, con lo que, según Ortiz, "el de Almería se consolida como el segundo puerto español de los que participan en la OPE, tras el de Algeciras".



Este dato representa un 7,43 por ciento menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando se llegó a 186.913 pasajeros. En estas cifras se incluyen tanto los pasajeros que salen de Almería hacia los puertos del norte de África, como los que regresan, motivo por lo que los datos ofrecidos por la APA "no coinciden con los que contabiliza Protección Civil, ya que entre el 15 de junio y el 15 de julio recoge sólo las salidas de pasajeros desde el Puerto, pero no los retornos".



En cuanto a las inversiones, en el primer semestre del año se han iniciado obras de cimentación y estructura para la segunda fase de la barrera 'atrapapolvo' en el muelle de Pechina con una inversión total para todo el proyecto de 116.230 euros; la prolongación del muelle adosado al dique oeste del puerto pesquero y la mejora de instalaciones y servicios auxiliares para el atraque de embarcaciones menores de Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil.



En la primera mitad de 2018, la Autoridad Portuaria de Almería ha intervenido también en el Cable Francés, donde ha reparado el cierre de seguridad y ha instalado una nueva puerta de acceso, de acero inoxidable. CABLE INGLÉS Y PUERTO-CIUDAD



En cuanto a las inversiones programadas, Ortiz ha destacado el proyecto de rehabilitación del Cable Inglés, con un presupuesto que rondará los tres millones de euros y que según anunció el pasado fin de semana el ministro de Cultura, José Guirao, cuenta con el apoyo del Gobierno de España a través del 1,5 por ciento cultural.



Asimismo, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha resaltado el proyecto Puerto-Ciudad, para cuya puesta en marcha, el pasado 28 de mayo La Fundación Bahía Almeriport adjudicó a la UTE Junquera-MC Valnera el concurso para la elaboración del máster plan por un importe de 109.500 euros. En un plazo de ocho meses, tendrá que proyectar el diseño para reordenar el frente litoral desde la playa de San Miguel hasta Bayyana.



Entre otras actuaciones programadas por la Autoridad Portuaria, se encuentra la construcción de un nuevo faro en Garrucha, con un presupuesto de 300.000 euros, así como el proyecto de duplicación de los accesos al Puerto desde la autovía A-7, con un presupuesto de 360.000 euros para la redacción del proyecto.



De las actuaciones previstas pero aún sin programar, por su presupuesto estimado --16 millones de euros--. Destaca la construcción de un acceso al dique exento de Poniente, obra con la que continuará el desarrollo del Puerto hacia el oeste y se abrirá la posibilidad de explotar dicho muelle para la carga de granel sólido, así como el acceso de carga, vehículos y personal.

