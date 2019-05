El PSOE velará por el empleo, la seguridad y la limpieza en Roquetas frente a la incompetencia que ha demostrado el PP

Manolo García insiste en que la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil deben tener presencia en un municipio con más de 100.000 habitantes



Rueda de prensa de Manolo García

ROQUETAS DE MAR.- El candidato del PSOE a la Alcaldía de Roquetas de Mar, Manolo García, ha animado a la ciudadanía roquetera a continuar este domingo electoral la senda iniciada en la jornada del pasado 28 de abril cuando el PSOE fue la fuerza más votada en el municipio, porque “sólo así será posible el cambio en Roquetas de Mar”. Los socialistas aseguran que el empleo, la seguridad y la limpieza marcarán las pautas de la transformación que reclama la sociedad roquetera y que impulsará el PSOE que lidera Manolo García.

Los socialistas han prometido que durante los próximos cuatro años se generarán unos 2.000 empleos en el municipio, además de acometer un plan integral de limpieza y reivindicar la presencia “necesaria” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Roquetas de Mar que, junto a la Policía Local, “deben actuar de manera coordinada para velar por la seguridad en un municipio que tiene más de 100.000 habitantes”, tal y como se hace en otros municipios, ha recordado y que se le ha negado a Roquetas de Mar de manera sistemática desde el Gobierno popular con Rajoy como presidente.

“Somos una gran ciudad en la que tenemos muchos kilómetros de costa, zonas rurales y poblados diseminados que requieren de la presencia de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, ha insistido.

Si el Ayuntamiento pasa a ser gestionado por el PSOE a partir del próximo día 26, se solicitará a la Junta de Andalucía que Roquetas sea considerado un municipio de gran población para, como ha descrito García, se pueda organizar el término municipal por distritos y se creen las juntas vecinales, una herramienta que, según el candidato socialista, fomentará “el diálogo, la participación y la transparencia” en la gestión municipal. “La política debe estar pensada por y para la ciudadanía” y eso es algo que el actual equipo de Gobierno del PP ha olvidado durante los más de 20 años de mandato de Amat.

Además de no propiciar la participación ciudadana y de no fomentar la transparencia en la gestión, el PP, en opinión de Manolo García, “es inconcebible que en esta corporación, en un término municipal de 60 kilómetros cuadrados, Amat no haya sido capaz de ofrecer a la anterior gobierno de la Junta de Andalucía 14.000 metros cuadrados para un instituto o 9.000 metros cuadrados para un colegio”. Se debe, ha continuado el candidato del PSOE, a que “en estos 24 años de gobierno del PP, Amat ha confundido lo público con lo privado y ha puesto todo el suelo disponible en manos de la iniciativa privada sin tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas”.

Cuando los municipios se vieron afectados por la crisis económica, “se puso de manifiesto la incompetencia del PP para gestionar una localidad que crecía”, ha censurado Manolo García. “Si a esa incompetencia sumamos que Gabriel Amat se ha pasado los últimos ocho años en la Diputación Provincial y ha dado de lado a su pueblo, tenemos la tormenta perfecta, una espiral de descomposición, de grandes proyectos que se cayeron, de obras que salieron mal y caras, y de un incremento de la suciedad y el abandono en Roquetas de Mar”, ha descrito el candidato socialista. La candidatura del PSOE, ha dicho, va a poner todo su empeño en “subir a la vía del progreso el tren que Amat se ha empeñado en descarrilar y vamos a situar a Roquetas en el lugar que le corresponde”.

Sectores tradicionales

El ladrillo ha sido la única preocupación del PP, ha insistido Manolo García, y ha subrayado que Amat “ha apostado por la vivienda para hacer negocio y no como hogar para las familias” lo que ha llevado a tener en la actualidad un municipio “desestructurado” carente de espacios verdes, parques y zonas de esparcimiento para el ocio y tiempo libre de la ciudadanía. El PSOE se compromete a revertir esa situación, así como a atender a los sectores tradicionales que han sido olvidados por Amat, como son la agricultura, la pesca o el comercio. “Tenemos que resolver la recogida de los residuos agrícolas, hay que apostar por nuestros pescadores y romper la estacionalidad y la precariedad laboral en materia turística”, ha defendido Manolo García, líder de un equipo de personas que quiere potenciar los centros comerciales abiertos en Roquetas de Mar, establecer un servicio de autobús urbano y crear zonas de aparcamiento municipal”.