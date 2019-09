El PSOE suspende el “desastroso comienzo” del equipo de Gobierno de PP y VOX en sus primeros 100 días

El portavoz socialista, Manolo García, asegura que la incorporación del nuevo socio de gobierno ha agravado los problemas que se venían arrastrando de la anterior legislatura



ROQUETAS DE MAR.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha hecho balance de los primeros 100 días de Gobierno del PP y Vox, que en palabras de su portavoz, Manolo García, se pueden calificar mejor como “los 100 días de desgobierno municipal, fruto de la descoordinación y de la más absoluta carencia de iniciativas”. Para el portavoz socialista una prueba de su afirmación es que desde que se constituyó la nueva corporación en el mes de julio no se hayan celebrado ni comisiones informativas ni plenos municipales ordinarios, en los que poder tratar los asuntos que a diario están afectando a los ciudadanos, pese a que por ley se exige la celebración de plenos ordinario mensuales.

Para Manolo García, estos 100 días han supuesto un tiempo perdido para Roquetas de Mar que ha afectado gravemente a la imagen turística del municipio en plena campaña estival. A los problemas de falta de limpieza se ha sumado, un año más, la aparición de vertidos de aguas residuales en la costa por carecer la depuradora del tratamiento adecuado de las aguas que vierte al mar, lo que sigue provocando malos olores y espuma en la orilla. En relación al turismo preocupa a los socialistas el “absoluto descontrol” que ha habido de la venta ambulante y que “el concejal de Turismo haya retrasado inexplicablemente y para desesperación de los comerciantes, la apertura de los nuevos puntos de información turística hasta el final del verano”. En este sentido, Manolo García insiste en denunciar, como viene haciendo en los últimos años, “la falta de perspectiva y estrategia a medio y largo plazo con el sector turístico, en un momento en el que los destinos maduros como Roquetas tienen que reinventarse”.

Jugada electoral con el transporte escolar

Pero sin duda, para el portavoz socialista, lo más triste ha sido comprobar cómo el equipo de Gobierno de PP y Vox “ha dejado tirados” a los padres de los alumnos que se han visto afectados por la reducción del servicio de transporte escolar que presta la Junta de Andalucía. En este sentido recuerda que días antes de las elecciones autonómicas de diciembre el alcalde se comprometió a subvencionar a las familias con el 85% de los costes del servicio si se constituían en asociación y, sin embargo, “ahora les dice que no puede hacerse cargo porque no es competencia municipal y que solo puede contribuir con 70.000 euros, lo que no cubre ni un tercio del coste del servicio. Se ve que lo que le preocupa al alcalde eran las elecciones y no los chavales ni sus familias”, ha manifestado Manolo García.

Iniciativas socialistas a la espera de que se celebre el pleno ordinario

En estos 100 días el PSOE ha presentado veintiuna iniciativas políticas, entre mociones, ruegos y preguntas, que están a la espera de ser tratadas en sus respectivas comisiones informativas y en el pleno municipal. “Muchas de ellas para tratar los temas que denunciamos y que pretenden dar soluciones a los mismos, pero la parálisis del equipo de Gobierno lo está impidiendo”. Entre esas iniciativas están la preocupante situación de las ramblas del municipio, “que necesitan una limpieza urgente para evitar tener que lamentar desgracias”. “Estamos viendo lo que ha sucedido en otros lugares con la gota fría y en Roquetas no podemos bajar la guardia”, ha advertido. En cuanto a la seguridad en el municipio, García considera que hay que prestarle “más atención y dedicarle todos los recursos necesarios”.

La situación económica del Ayuntamiento también preocupa a los socialistas que quieren saber “qué está sucediendo con los retrasos en los pagos”. “Es necesario conocer si es la falta de liquidez en las arcas municipales lo que está provocando que no se abonen las subvenciones a los clubes de las escuelas deportivas, poniendo en peligro la continuidad laboral de muchos monitores, o saber por qué los alumnos del curso de hostelería aún no han recibido sus ayudas. Pero nada de ello se puede tratar ni sber si sigue sin convocarse el pleno”, ha concluido el portavoz socialista.