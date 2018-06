Pérez Navas dice que “la empresa ya sabía que se trataba de un entorno protegido, con restos arqueológicos"



Juan Carlos Pérez Navas

ALMERÍA.- El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha manifestado que la empresa que realiza las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial no tiene razón en su reclamación de 850.000 euros al equipo de gobierno por daños y perjuicios, supuestamente debidos a los retrasos ocasionados en los trabajos, a consecuencia del hallazgo de restos arqueológicos, y considera que, por el contrario, su reclamación se debe a que concurrió a la adjudicación con una baja temeraria.

Por ello, ha exigido al alcalde “que no lo permita”, pues, en su opinión, “la empresa ya sabía que se trataba de un entorno protegido, con restos arqueológicos, y si no, que no se hubiera presentado al concurso y que no hubiera hecho la baja temeraria que hizo”. En su opinión, “quizás todo venga de ahí, de haber hecho una baja de casi el 40% y ahora queramos arreglar las cosas vía reclamación”.

“No sé el contenido de la reclamación, nadie me ha dicho nada, pero lo que veo como ciudadano y también como portavoz del Grupo Municipal Socialista, es que la empresa no tiene razón”, ha indicado. Igualmente ha enfatizado que no quiere pensar “que el equipo de gobierno vaya a permitir y consentir que lo que no es capaz la empresa de ganar en los despachos pueda ganarlo en los tribunales, porque lo recurriríamos, si eso pasa”.

En este sentido, el responsable socialista, ha recordado que no es la primera vez que se producen situaciones de este tipo. “Ha pasado con el Mercado Central, que se le denegó a la empresa un incremento de precios que pedía, también por las paralizaciones de los trabajos, y después lo ganó en los juzgados”, ha indicado.

Pérez Navas ha expresado que los miembros de su grupo “nos vamos a oponer a eso porque sabían que estábamos en un entorno que arqueológicamente tenía unas dificultades y yo creo que no son achacables en ningún momento al Ayuntamiento, sino a la empresa, que no ha dispuesto los recursos suficientes, puesto que su baja fue excesiva”.

Por último, el portavoz socialista ha recordado que ya advirtió en el momento de la adjudicación, “que había un riesgo de modificados y de incumplimientos de plazos y que podríamos estar ante lo que entonces se llamaba 'baja temeraria”. “Me da tristeza comprobar que tenía la razón”, ha añadido, al tiempo que ha anunciado que desde el PSOE “vamos a pelear porque entendemos, y a ver si el alcalde mantiene esa firmeza, que no hay negociación posible”.