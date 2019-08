El PSOE reclamará al alcalde en pleno que cumpla y dote al Poli Almería de un espacio para entrenar y jugar en la ciudad

El Club ha tenido que alquilar instalaciones en Viator tras el cierre del Estadio de la Juventud y requiere de sitio urgente y, a medio plazo, de una instalación propia



Lazo y Alfonso atienden a los medios de comunicación

ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Antonio Alfonso, ha anunciado que su grupo elevará al próximo pleno una iniciativa, en forma de moción, en la que insta al alcalde a cumplir con lo dicho al Club Polideportivo Almería y se busque, en el plazo de tiempo más corto posible, un espacio para el entrenamiento y la competición en la capital tanto para el equipo principal como para sus distintas categorías y, por supuesto, sin perjuicio de ninguna otra entidad que en estos momentos use cualquier instalación municipal.



A eso se añade, para hacerlo realidad a medio plazo, el compromiso de una instalación apropiada para el Club o la adecuación de alguna que se encuentre infrautilizada. A estas dos peticiones se suma también la de analizar el nivel de utilización de las instalaciones municipales deportivas para conseguir el mejor aprovechamiento de las mismas, en beneficio de todos los clubes y de extender la práctica deportiva entre los almerienses, y de actuar en el mayor marco solidario posible.



Alfonso, que ha estado acompañado por uno de los miembros de la directiva del Poli Almería, Sergio Lazo, ha explicado que tras el cierre por obras del Estadio de la Juventud ‘Emilio Campra’, en el que entrenaba y jugaba sus partidos este Club referente y de larga tradición de la ciudad, “se ha visto abocado a tener que arrendar otras instalaciones en Viator después de haber intentado con el equipo de gobierno del PP buscar acomodo en alguna otra instalación y poder mantenerse en nuestra ciudad”.

Promesa de campaña del alcalde

“Es lamentable y una situación precaria”, ha señalado el edil socialista, que el primer equipo, que juega en tercera división de la Liga, desarrolle su actividad deportiva en Viator mientras que, por otro lado, el resto de categorías rota por diferentes instalaciones de la capital. Por eso, y después de diferentes encuentros en los que han abordado la situación antes de que comenzara la temporada y viendo que no se da alternativa, “los socialistas llevamos una moción al pleno reclamando al PP una pronta solución”.

“El PSOE está con el Poli Almería porque no entendemos ni podemos compartir que este equipo no esté jugando en el término municipal de Almería, que es donde tiene que tener su base”, ha continuado José Antonio Alfonso. Más aún cuando, ha proseguido, “en campaña electoral el propio alcalde se llegó a comprometer personalmente con que este equipo iba a disponer de una instalación propia en corto plazo” y, una vez comenzada la temporada, no es así.



La iniciativa socialista pretende “el apoyo de todos los grupos municipales” también porque, como ha recordado el concejal, todos ellos mostraron su disposición y respaldo al Poli Almería durante la campaña electoral e instaron “a la búsqueda de soluciones”.

Son más de 200 jugadores los que forman parte del Club Polideportivo Almería que, junto a familiares y amigos, se vuelcan en el fútbol, el deporte más seguido en la ciudad. “Cuando hablamos de deporte, hablamos de salud y hablamos de niños y de jóvenes que participan en una actividad que les aleja de otras prácticas no saludables y que encuentran convivencia, participación y esfuerzo”, han remarcado desde el PSOE.



Visión del Club

Como miembro de la junta directiva del Poli Almería, Sergio Lazo ha trasladado su agradecimiento ante la iniciativa del PSOE y ha recordado que “llevamos años pidiendo al Ayuntamiento una instalación municipal” para poder entrenar y jugar, ya que el Estadio de la Juventud es un espacio de la Junta de Andalucía en el que vienen abonando un alquiler.

“Queremos ser como otros clubes de la capital que tienen uso de instalaciones municipales y hasta ahora nos ha sido negada”, ha lamentado. “Hemos utilizado el ‘Emilio Campra’ en alquiler y por las obras, nos hemos encontrado en la calle con cerca de 200 fichas y gracias al Ayuntamiento de Viator es por lo que podemos competir este año”, ha resaltado.

En ese sentido, ha recordado que el equipo principal “representa a la ciudad de Almería por toda la categoría nacional” y ha puesto el acento, para concluir, en que solamente piden “igual trato” que el que reciben otros clubes de la capital.