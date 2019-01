El PSOE reclamará a PP y Cs que insten a sus partidos a apoyar unos PGE “que colocan a Almería donde le corresponde”

Valverde destaca que “el alcalde y el portavoz de Ciudadanos no pueden decir que no al AVE o a rehabilitar el Cable Inglés y decir que sí a maltratar a la ciudad”



Adriana Valverde

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y candidata del PSOE a la Alcaldía, Adriana Valverde, ha adelantado que su grupo llevará al pleno extraordinario que se celebra este jueves, 31 de enero, una moción con la que pretende que tanto Partido Popular como Ciudadanos insten a sus partidos a nivel nacional a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que, según ha destacado, “colocan a Almería en el lugar que le corresponde, a la cabeza en inversiones, después de 7 años de abandono de la ciudad y de los almerienses por parte del Gobierno del PP”.

En concreto, la moción contempla que el pleno inste a los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados a un acuerdo para lograr la aprobación definitiva de las cuentas nacionales. Con 401 millones de euros contemplados para la provincia, frente a los apenas 88 millones de las cuentas actuales, la portavoz socialista ha subrayado que “el alcalde y el portavoz de Ciudadanos no pueden decir que no al AVE, a la rehabilitación del Cable Inglés o a la subida del salario mínimo a 900 euros, para decir que sí a maltratar a la ciudad, que es a lo que contribuirían en caso de no respaldar que los PGE salgan adelante”, ha subrayado.

“Las cuentas son buenas para la ciudad, así que los almerienses no entenderían que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, no pidan al PP y a Ciudadanos a nivel nacional que pongan de su parte para que salgan adelante”, ha apuntado.

Valverde, que hace unos días presentó junto con el concejal socialista y secretario de Organización del PSOE de Almería, Indalecio Gutiérrez, los datos más significativos de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 con respecto a la capital, ha recordado que “destinan cerca de 350 millones a poner en marcha obras del AVE y que, de ese modo, la Alta Velocidad llegue a la ciudad en 2023”. Y, además de la actuación para recuperar el Cable Inglés, “se prevé hacer lo propio con el Hospital Provincial y se contempla la finalización de los trabajos de la Estación de Renfe”, ha subrayado.

De gran calado social

Y a eso se suman partidas económicas para poder avanzar en la prolongación de la A-92 a Almería o en proyecto de tercer carril en la A-7, entre Almería y Roquetas de Mar.

Asimismo, cabe destacar que los Presupuestos Generales del Estado elaborados para 2019 blindan el Estado de Bienestar y recogen medidas con amplia repercusión entre los almerienses, tales como la subida del salario mínimo; el ajuste de las cuotas para los autónomos a su ingresos reales; la revalorización de las pensiones, con una subida del 3% y de acuerdo al IPC; y el establecimiento de una mayor financiación a la Ley de Dependencia, que hasta ahora asumía prácticamente a pulmón la Junta de Andalucía.

Otro elemento diferenciador de las cuentas tiene que ver con la protección a las víctimas de violencia de género, al prever que el 30% del presupuesto destinado a los ayuntamientos -20 millones en 2018 y 40 millones en 2019- sea para el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, que será responsabilidad del Ayuntamiento, como administración más cercana para atender a las víctimas.

“Se trata de medidas de gran calado social, al igual que el crecimiento en un 63% del dinero dedicado al Plan Estatal de Vivienda”, ha resaltado Adriana Valverde. “Está claro que los Presupuestos vienen a mejorar la vida de los almerienses y el estado de la ciudad, que es por lo que la gente espera que trabajen los partidos que los están representando y, especialmente, el alcalde de su ciudad”, ha considerado. Por ese motivo, ha concluido, “la moción de los socialistas supone una oportunidad ideal para que tanto PP como Cs demuestren que están de lado de Almería y de los almerienses”.