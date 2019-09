El PSOE reclama al PP que integre en el 112 a Policía Local y Bomberos de Almería

Pedro Díaz: “Los agentes y los bomberos hacen una labor encomiable a pesar de la falta de medios como este o como el déficit de efectivos en la Policía Local”



Policía Local de Almería en un servicio

ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha reclamado al alcalde que “integre en el sistema de emergencias 112 Andalucía a la Policía Local y los Bomberos de la capital para optimizar el gran esfuerzo que realizan, al mismo tiempo que para mejorar la coordinación y respuesta que se da a la ciudadanía en caso de situaciones de urgencia y de emergencias como la gota fría que padecimos recientemente”. “Los agentes y los bomberos hacen una labor encomiable, basada en su entrega y dedicación, que se tiene que valorar más todavía teniendo en cuenta la falta de medios con los que trabajan, como el que supone el 112 Andalucía o el déficit de agentes que hay en la Policía Local”, ha remarcado.



En ese sentido, Díaz ha señalado “que no puede entenderse que Almería sea la única capital de provincia andaluza que siga sin integrarse en el servicio 112 Andalucía, rechazando las reiterados ofertas que se han hecho para ello”. “Y no puede entenderse que eso sea así, además, después de que hace 6 años que se aprobara por unanimidad una moción socialista en el pleno del Ayuntamiento para que esa integración se llevara a cabo, ante lo que el Partido Popular alegó dificultades técnicas para no acometerla antes”, ha proseguido.

“No dirán el PP y el alcalde que no han tenido tiempo de sobra para solventarlas y formar parte del 112 Andalucía”, ha expresado el concejal del PSOE. Esa falta de integración implica, según ha detallado Pedro Díaz, que no se comparte en tiempo real la gestión de cualquier incidencia ante la que la ciudadanía, de manera común, da aviso a diferentes cuerpos que pueden tener competencia para participar en la misma, como la Policía Local, los Bomberos o la Policía Nacional. Eso conlleva “que se dé una falta de optimización de recursos” puesto que, ha seguido explicando el edil, se dan casos en los que se desplazan al mismo tiempo distintos cuerpos o agentes implicados sin necesidad de que así sea.



De esa manera, Pedro Díaz ha subrayado “que la renuncia consciente e irresponsable por parte de este y del anterior alcalde del Partido Popular a la integración en el 112 supone una merma de los derechos de los almerienses a recibir la misma atención que la del resto de municipios que sí lo están”.



Ayudar sí, prevenir también

Con estos antecedentes y con la gota fría en la memoria reciente de todos los almerienses, desde el PSOE han recordado al alcalde que dentro de las responsabilidades que tiene el Ayuntamiento, “por supuesto que se tienen que solucionar los problemas que se sufren, como el agua encharcada que sigue sin evacuarse en Cabo de Gata y, por supuesto también, que hay habilitar todas las ayudas económicas posibles dentro del Ayuntamiento para los afectados”. Pero, además de eso, han añadido, “también hay que poner todos los medios disponibles tanto para prevenir situaciones de emergencia y riesgo como para actuar lo mejor posible y de la manera más coordinada cuando estas circunstancias se dan, que es lo que el Partido Popular se ve claramente que no hace”.



Para Díaz, “es lamentable que el alcalde y el Partido Popular no estén en eso, como demuestra la no integración en el 112 y la falta de planificación y compromiso para haber ido paliando el déficit de agentes de Policía Local de manera gradual desde el mandato anterior, pese a nuestras reclamaciones en ambos casos”. Para concluir, los socialistas han considerado que el hecho de que no se tengan estas cuestiones como prioritarias viene a evidenciar “la nula gestión del alcalde y del PP, además de su falta de responsabilidad política”.



Qué es y cómo funciona el 112

112 Andalucía se trata de un servicio público que, a través de un teléfono único y gratuito, atiende de forma permanente cualquier situación de urgencia y emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y protección civil. Y se hace de manera integral, desde que alguien solicita la ayuda hasta que la emergencia ha quedado resuelta o los operativos han dado por finalizada sus intervenciones.

Los organismos de la comunidad autónoma que están integrados en el servicio disponen, según la propia información pública del 112, de una aplicación que les permite tener conexión directa con el servicio, ganando en agilidad y capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas. Con la conexión entre los terminales informáticos se crea una gran sala virtual en la que los operadores de 112 y los organismos comparten simultáneamente todos los datos de las incidencias.



Emergencias 112 Andalucía proporciona los terminales informáticos, la aplicación de gestión, así como la formación necesaria para su manejo. Además, pone a disposición de los centros integrados un teléfono 24 horas ante posibles incidencias técnicas. Para los organismos que ya disponen de una aplicación propia de gestión, 112 Andalucía ofrece una pasarela de intercomunicación.