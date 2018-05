Cristóbal Díaz, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Cristóbal Díaz, ha reclamado este sábado al equipo de gobierno del Partido Popular "que haga ya algo por los estudiantes que, además, es muy fácil" como es poner en marcha una sala de estudio en el centro municipal ubicado en Cortijo Grande, frente al Parque de las Familias.En una nota, el PSOE de Almería ha indicado que esta petición socialista lleva sin respuesta "desde hace más de un año y medio", pese a que son muchos los estudiantes que residen en las inmediaciones de este espacio, especialmente en la zona de El Zapillo, y que en estos momentos siguen reclamando un lugar en el que poder prepararse de cara a los próximos exámenes de junio."Es hora de que el alcalde, más allá de anuncios de bibliotecas que ojalá que sean verdad y no se queden en promesas electorales, ordene que se aprovechen inmuebles municipales infrautilizados como este al que nos referimos en Cortijo Grande", ha añadido Díaz.Y también es el momento de que Ciudadanos, ha proseguido, "deje de permanecer callado en lo que se refiere a educación y cultura como el cómplice que es del Partido Popular, por su apoyo a unos malos presupuestos municipales año tras año, de que estos asuntos no se atiendan como toca por parte del gobierno municipal".Según ha recordado el edil socialista, "a pesar de que la capital es una ciudad con una importante población juvenil, durante los 15 años que lleva gobernando el Partido Popular no se la ha atendido en algo tan básico como es contar con lugares a los que ir a estudiar en los diferentes barrios".De ese modo, a la espera de que se estrene la única biblioteca municipal proyectada en todo este tiempo, "solamente se cuenta con cuatro pequeñas salas dependientes del Ayuntamiento en Almería" en el municipio. Una cuestión que, para Díaz, "no puede entender nadie cuando resulta que el propio Ayuntamiento tiene muchos locales y centros municipales que están completamente desaprovechados y tanto la cultura como la educación tendrían que acercarse a los barrios sí o sí".En ese sentido, ha reprochado "el afán que ha tenido el PP en estos años por abrir muchos sitios pero para dejarlos en su totalidad o, en parte, vacíos como consecuencia de no tener un proyecto definido sobre el uso que se le iba a dar a los mismos y que, por supuesto, para los socialistas tiene que tener un carácter eminentemente social cuando se trata de edificios situados en los barrios".CARACTERÍSTICAS DE LA SALADesde el PSOE han recordado cómo, con una inversión mínima en equipamiento, se le podría sacar "el máximo provecho" a un edificio como el de Cortijo Grande, que costó más de un millón de euros, al mismo tiempo que se prestaría un servicio educativo o cultural a los más de 50.000 vecinos de barrios como El Zapillo, La Vega de Acá, La Goleta, Ciudad Jardín, 500 Viviendas o El Tagarate, y entre los que se encuentran miles de universitarios. El lugar es perfecto también para que pueda ser usado por los numerosos almerienses que cada día acuden al Parque de las Familias.La propuesta socialista no atendida por un alcalde "que presume de joven pero que se ve que, por sus circunstancias, no tiene las mismas necesidades que el resto" pasa por establecer en la parte de ese centro que se quedó sin uso, tras el traslado del área de Participación Ciudadana en febrero de 2016, una sala de estudio y de consulta de obras.Lo ideal sería que allí mismo se contara con la posibilidad de acceder al préstamo interbibliotecario y a Internet, además de que a medio plazo se diseñara una programación complementaria de actividades como talleres de iniciación a la lectura para niños, atendiendo otra faceta formativa tanto de los de los barrios cercanos --muy jóvenes en el caso de La Vega de Acá o La Goleta-- como de muchos menores de los que disfrutan del Parque de las Familias.El objetivo final no es otro para el PSOE que conseguir que, una vez estuviera en funcionamiento esta sala, pudiera terminar convirtiéndose en una biblioteca más dentro de la red municipal.--EUROPA PRESS--