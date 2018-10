El PSOE reclama al PP “que, de una vez, se emplee a fondo en Piedras Redondas"

Valverde lo recorre junto a residentes, que se muestran “cansados” de la falta de actuación del gobierno municipal a pesar de la fuerte implicación vecinal



Adriana Valverde conversa con vecinos de Piedras Redondas

ALMERÍA.- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha recorrido Piedras Redondas dentro de las visitas que su grupo viene realizando a los diferentes barrios de la ciudad y ha reclamado al equipo de gobierno del PP, con el alcalde a la cabeza, “que, de una vez, se emplee a fondo en Piedras Redondas en los meses que tiene por delante antes de las próximas elecciones municipales a través de los presupuestos municipales de 2019 y que empiece la necesaria transformación del barrio”.



Valverde ha explicado que los vecinos, junto a los que ha visitado diferentes puntos del barrio en los que el Ayuntamiento tendría que intervenir, están “cansados” de la falta de respuesta por parte del gobierno municipal a peticiones básicas que vienen reiterando desde principio del actual mandato relacionadas con la mejora de la limpieza, la necesidad de acometer redes de saneamiento o la intervención en solares sin uso y sucios.



“No es de recibo que no se haya ido actuando en todas estas cuestiones fundamentales para el bienestar de los vecinos de Piedras Redondas y es muy lamentable que ocurra, encima, cuando existe una fuerte implicación, a través de la asociación de vecinos 'Sierra de Monteagud' para cambiar la realidad del bario, y que les ha llevado hasta a arreglar ellos mismos jardines y zonas de esparcimiento”, ha subrayado.



Los incumplimientos de promesas por parte del Partido Popular se acumulan en Piedras Redondas, han remarcado los socialistas, como demuestra “que en el acuerdo presupuestario entre PP y Cs se incluyera la creación de una red de saneamiento que no se ha ejecutado o que desde el PP lleve desde 2014 hablando de la implantación de huertos urbanos en solares del barrio y que aún no haya puesto en marcha ningún proyecto”.

Es más, ha continuado Valverde, y es que “de las pocas cosas que se han hecho, como el nuevo aparcamiento en superficie a espaldas del centro vecinal, no se han terminado de rematar bien y, a día de hoy, hay plásticos que siguen rodeando la base de las farolas y no se ha mejorado la jardinería del entorno”.



Escritos de peticiones

Son muchas las peticiones que se tienen en el barrio y que responden a años de falta de inversiones suficientes por parte del gobierno municipal. Por ese motivo, desde el PSOE han incidido en que, tal y como vienen haciendo desde que comenzara el mandato, “no nos vamos a cansar de recordarle al equipo de gobierno las tareas que tiene pendientes”.



En concreto, reivindicarán con distintos escritos el listado de actuaciones necesarias. Entre las mismas, destaca la ausencia de imbornales en la calle Sierra de Monteagud, lo que provoca que el agua inunde la calle cuando llueve y que entre en las viviendas ya que la vía están pendiente abajo. Se trata este también de un acceso principal del barrio, en el que los vehículos alcanzan grandes velocidades sin que se encuentren ningún tipo de resalto que les obligue a circular más lento y evitar las situaciones de peligro que se viven en la actualidad.

Los solares abandonados y que presentan un pésimo estado son numerosos -por ejemplo, en las calles Monterrey, Lola Flores o en la zona de Antonia Mercé- y requieren de planteamientos diferentes, dependiendo de si se trata de espacios municipales o privados. A partir de ahí, se insta al Ayuntamiento a que actúe para el mantenimiento de sus propios espacios o a que obligue a los propietarios a que limpien y vallen.



Asimismo, desde el PSOE quieren que el gobierno municipal “se ponga a trabajar junto a los vecinos para determinar aquellos que podrían reconvertirse en parques infantiles o zonas de ocio y que, en el caso de que sean privados, trate de alcanzar acuerdos con los propietarios para usarlos, durante el tiempo en el que no se vaya a construir en ellos, a cambio de adecentarlos”.



Parques y jardines

En cuanto a parques y jardines, desde el PSOE se señala “que las plazas y jardineras del barrio ningún tipo de mantenimiento, limpieza y fumigación” y como, en varias zonas, han sido los vecinos quienes han construido sus propias zonas de ocio y se encargan de su mantenimiento. En ese sentido, se piden acciones en las plazas ubicadas junto a la asociación de vecinos y en la que se encuentra entre las calles Sierras de Gredos y Antonia Mercé.



La accesibilidad es otro de los grandes temas pendientes en Piedras Redondas, por lo que se ha instado con carácter urgente “a la adaptación de aceras”. En cuanto a parques infantiles, se requiere la adaptación del suelo de algunos de ellos ya que, en estos momentos, son de grava y están llenos de excrementos de perros que no se limpian con frecuencia. Además, los juegos son insuficientes y falta iluminación, otras cuestiones que tendrían que abordarse.

A estos asuntos se suma “la falta de limpieza y fumigación generalizada en calles y plazas, con acumulación de basura y proliferación de ratas y plagas de insectos”. Una actuación a la que habría que añadir, para concluir, la dotación de más papeleras y contenedores para la recogida de basura, ya que es evidente que los actuales no son suficientes.