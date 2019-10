El PSOE reclama al PP que agilice la incorporación de 87 funcionarios

Ramírez: “Son plazas pendientes de las diferentes ofertas de empleo público desde 2016, pese a que el déficit en determinadas áreas es insostenible”



Amparo Ramírez

ALMERÍA.- La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular “que se ponga las pilas para mejorar los servicios municipales agilizando la incorporación de 87 funcionarios”. “Se trata de plazas pendientes de las diferentes ofertas de empleo público que se sucedieron a partir de 2016, a pesar de que el déficit en determinadas áreas y en cuerpos como el de la Policía Local es insostenible”, ha enfatizado.



Lo primero, ha explicado, “es que se tendría que dotar de más medios humanos a la propia área de Función Pública para empezar a desenmarañar esta inasumible lentitud en los procesos de selección” y que, paradójicamente, “se convierte en mucha prisa cuando el PP tiene un interés particular en que se ocupen determinados puestos de libre designación”. Para Ramírez, además de una mejora de los servicios públicos, la agilización de esos procesos de selección es de justicia de cara a “las muchas personas que están pendientes de los mismos y realizando un gran esfuerzo con la intención de superar las pruebas”. “El alcalde no entiende que no son cifras de solicitud, sino que estamos hablando de personas que buscan una oportunidad de trabajo y estabilidad para su desarrollo vital”, ha remarcado.



La edil socialista ha detallado que de la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2016 aún no se han terminado los procesos de selección para contar con 6 nuevos funcionarios (4 plazas para técnicos de administración general, 1 analista programador o 1 operador informático), sin contar a los policías locales y bomberos seleccionados pero todavía pendientes de acabar su obligatoria formación posterior. A eso se suman 6 plazas de auxiliar administrativo pendientes de cubrir de la Oferta de Empleo Público de 2017, excluyendo igualmente a policías y bomberos seleccionados pero pendientes de formación, y a las que se añaden hasta 75 vinculadas a la OEP de 2018.



“Estamos hablando de mejorar los servicios públicos, de tener consideración con las personas que se preparan para estas oposiciones y, no menos importante, de gestionar de manera eficaz y eficiente el Ayuntamiento, apostando por los servicios públicos”, ha continuado Amparo Ramírez. Y es que, hoy por hoy, la falta de personal y de que este sea especializado está provocando, por ejemplo, “la contratación y pago a empresas externas para sacar adelante el Plan anual de control financiero o parte de la elaboración de pliegos de servicios como el de cementerios cuando resulta que estos trabajos podrían haberse realizado por trabajadores del propio Ayuntamiento si el equipo de gobierno hubiera sido capaz de realizar bien su tarea en gestión de personal”.



Policía Local y Bomberos

En el marco del análisis realizado, Ramírez ha puesto el acento en la situación precaria que atraviesa la Policía Local, que tendría que ser minimizada “lo más rápido posible” con la cobertura de los 60 puestos ofertados para este Cuerpo en la última convocatoria de empleo público. “Las listas de admitidos y excluidos para esas pruebas llevan un retraso de unos tres meses en su publicación. Al alcalde parece no importarle la seguridad de la ciudad y de los almerienses después de que haya permitido llegar a ese déficit de plantilla en la Policía Local y de no haber marcado como prioritario este proceso de selección teniendo en cuenta que, una vez que el mismo concluye, los agentes tienen que dedicar 6 meses a una formación específica antes de entrar en servicio efectivo”, ha añadido.



De esa manera, ha recordado que los 12 agentes que están en formación ahora mismo “no se van a incorporar hasta mediados de 2020 cuando sus plazas salieron en las ofertas de empleo público de 2016 y 2017”. Una situación, ha continuado la concejala socialista, “similar a la de los efectivos de bomberos, ya que los que han aprobado las pruebas de 2016 y 2017 aún tienen que pasar por una formación de 3 meses que todavía no saben ni cuándo empezará”.



Incongruencias llamativas

Para concluir, desde el PSOE han señalado que, en esa realidad de los procesos de selección, “hay también algunas incongruencias que resultan llamativas”. Entre ellas, ha concluido la edil, “que dentro de las competencias mayoritarias que tiene la Administración Local resulte que se haya priorizado la selección de un ingeniero técnico agrícola, contemplada en la OEP de 2018 y que ya está en marcha, a la de los 4 técnicos de administración general que ya se preveían en la de 2016”.