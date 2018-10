El PSOE pone en evidencia la mala gestión de Amat al frente de la Diputación, donde ejecuta sólo el 19% de inversión

Juan Antonio Lorenzo pide explicaciones al PP sobre la situación de los planes de inversión, muchos sin iniciar y sin llegar las obras a los pueblos



Juan Antonio Lorenzo

ALMERÍA.- El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha vuelto a poner en evidencia esta mañana la incapacidad de Gabriel Amat para gestionar la institución provincial dado que a falta de dos meses para dar por concluido el año y, por tanto, la vigencia del Presupuesto de 2018, tan sólo se ha ejecutado el 19% de la inversión prevista para los planes provinciales en municipios. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, en el Pleno Extraordinario celebrado –a petición del PSOE- para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los diferentes planes provinciales aprobados por la corporación provincial.



Pese a los reiterados requerimientos de Juan Antonio Lorenzo, de obtener información precisa del estado de los 13 planes provinciales, ni Amat ni el portavoz popular y vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, han sabido dar una respuesta. El portavoz del PSOE ha sumado las actuaciones que, en base a los planes de inversión provincial aprobados en junio de 2018, quedan pendientes de realizar y la cifra global es de 367 obras en municipios. “Presidente, aún no me ha dicho qué va a hacer, cómo lo va a hacer y, según prometieron y es de ley, deben licitar 367 obras en tan sólo dos meses; debe decirnos cómo lo piensa hacer, debe decírselo a la opinión pública, porque tenemos derecho a saberlo, señor Amat”, ha solicitado Lorenzo al presidente del PP y de la Diputación Provincial en el transcurso de la sesión plenaria.



El portavoz del Grupo Socialista ha detallado la inversión prevista, los municipios beneficiarios y el nivel de ejecución de todos y cada uno de los planes provinciales de Diputación basándose en los propios datos del equipo de Gobierno. Así, ha lamentado que, en el caso del Plan de Espacios Escénicos, el Plan del Ciclo Integral del Agua, el Plan de Cementerios o el Plan de Parques Infantiles, entre otros, “aún no hay nada de nada, ni una adjudicación” y ha recordado que algunos se pusieron en marcha en junio de 2017, con lo que la incapacidad de gestión de Amat y su equipo gana en consideración.



“No nos den más excusas ni reproches hacia los ayuntamientos, porque los municipios no tienen la culpa de que el presidente de esta Diputación tenga una mala planificación del trabajo que se ha de realizar en la institución”, ha defendido Lorenzo, quien ha recordado que el nivel de ejecución presupuestaria de la Diputación Provincial desde que gobierna el PP ha ido disminuyendo año tras año. En 2017, y según los propios datos del servicio de Hacienda de Diputación, se ejecutó sólo el 32% de la inversión en pueblos. Este año la cifra baja hasta el 19% a fecha 15 de octubre, como ha subrayado el portavoz del PSOE en la Diputación Provincial.



“Le he enumerado todos los planes que la Diputación tiene en marcha y no me ha sabido hablar de ninguno de ellos, no se han preparado el pleno y no ofrecen datos a la oposición ni a la opinión pública. Rehúyen dar cuentas de su gestión y es su obligación hacerlo. Aquí no hemos venido a buscar culpables, sólo a buscar información y no nos la dan”, ha reprochado Juan Antonio Lorenzo tanto a Amat como a Javier Aureliano García, el portavoz popular que no ha ofrecido información alguna sobre la ejecución de ninguno de los 13 planes provinciales.



El PP se niega a mejorar la Al-3116 junto IES Sol de Portocarrero

Por otro lado, el PSOE ha lamentado que el equipo de Gobierno se haya negado a dotar presupuestariamente el proyecto para poder iniciar los trabajos para arreglar la carretera Al-3116 junto al IES Sol de Portocarrero con una rotonda prevista que mejoraría el tráfico rodado y, sobre todo, dotaría a la vía de más seguridad para las personas. La obra, solicitada en el Pleno Extraordinario por el PSOE y pese a incluirse en los planes de carreteras de la Diputación Provincial, aún no ha sido agilizada por parte del equipo de Gobierno del PP quien debe pedir los terrenos necesarios para realizar esa rotonda tanto al Ayuntamiento de Almería como a la Junta de Andalucía y particulares.



“El interés por hacer una obra se demuestra poniéndola en el Presupuesto, cosa que ustedes no han hecho y no pueden eludir su responsabilidad ni echarle la culpa a otras administraciones, puesto que no es cierto que hayan contactado con otras administraciones implicadas”, ha lamentado Juan Antonio Lorenzo.