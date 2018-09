El PSOE pide la dimisión del alcalde de Carboneras, tras admitir que hubo ilegalidades durante su etapa en Hacienda

Felipe Cayuela, en una entrevista radiofónica: “Si alguien me propone seguir haciendo algo ilegal, no lo voy a hacer”



Concejales socialistas de Carboneras

CARBONERAS.- El PSOE de Carboneras ha pedido la dimisión inmediata del alcalde, Felipe Cayuela Hernández (GICAR), después de que éste haya admitido en una entrevista que, durante su etapa como concejal de Hacienda, se produjeron ilegalidades en el Ayuntamiento.

En la entrevista radiofónica, emitida el pasado lunes y que “tiene escandalizados a los vecinos”, según ha trasladado el portavoz socialista, José Luis Amérigo, el actual alcalde de Carboneras dice textualmente: “Si alguien me propone seguir haciendo algo ilegal, no lo voy a hacer”. Más adelante afirma que “eso es lo que ha pasado aquí, ni más ni menos”. Y añade: “Yo no voy a usar a empresas para hacer contrataciones que considero que no son adecuadas ni legales”.



Según el alcalde, “siempre se sabe lo que pasa”. “Yo entendía que para ciertas contrataciones no debo utilizar una empresa… no lo veo legal”, asegura en la entrevista.

Con estas declaraciones, el que fuera teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Personal con el gobierno de coalición de PP y GICAR, desde el año 2011 hasta su nombramiento como alcalde el pasado mes de mayo, “admite que se realizaron ilegalidades cuando él era concejal y admite que le están pidiendo que siga con esas contrataciones ilegales”, resume Amérigo.



Para el portavoz socialista, estas declaraciones en las que Cayuela “reconoce delitos” son “de una magnitud espectacular” y vienen a confirmar lo que el PSOE de Carboneras viene denunciando desde el momento en que empezaron a gobernar PP y GICAR. “Que en el Ayuntamiento se han producido privatizaciones innecesarias, que nos han costado millones de euros y que se han adjudicado sin seguir los cauces correctos; que ha habido trato de favor para contratar a trabajadores sin procesos públicos y pagos a familiares directos de miembros del equipo de Gobierno, entre otras cuestiones”, ha enumerado.



“De ahí que el equipo de Gobierno ocultara a la oposición todos los documentos que vendrían a ratificar los delitos que, en esta entrevista, el propio alcalde reconoce”, concluye el portavoz del PSOE. “Por eso nunca nos han querido dar la información de las facturas y las contrataciones”, añade.



Amérigo está convencido de que Cayuela “era y es conocedor y cómplice necesario de las ilegalidades que se están cometiendo en el Ayuntamiento de Carboneras, desde que la coalición GICAR-PP entró a gobernar hace 7 años”. “El pueblo de Carboneras está siendo víctima de un equipo de Gobierno que está en descomposición, pero informamos de que vamos a tomar todas las medidas políticas y judiciales que sean necesarias para que esto no siga ocurriendo en nuestro ayuntamiento y para que se depuren todas las responsabilidades de quienes han participado y permitido este atropello al pueblo de Carboneras y sus vecinos”, ha advertido el portavoz del PSOE.