Valverde (PSOE) hace declaraciones a los medios





La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado la dimisión del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP), por "intentar ocultar mintiendo" lo que ha calificado de "negligencia municipal grave" en alusión al fallecimiento de un ciudadano senegalés en un túnel anegado como consecuencia de las fuertes lluvias que dejó el pasado viernes la 'gota fría' en la capital.



Valverde ha indicado que Fernández-Pacheco "intentó ocultar" esta presunta negligencia "mintiendo sobre el relato de cómo se había producido los hechos" que dieron lugar a la muerte del hombre cuando se dirigía en su vehículo a trabajar y ha exigido que "se esclarezca" lo sucedido.



Los socialistas han pedido por escrito copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Jefatura de Policía Local y del centro de control semafórico en relación al túnel, que está justo al lado de las dependencias policiales; así como un informe exhaustivo del dispositivo municipal a disposición --Policía Local, Bomberos, y todos los medios humanos y materiales implicados-- y confirmación sobre a qué hora se activó exactamente; el Plan de Emergencias Municipal en vigor y copia del expediente relativo a la construcción del túnel.



Para Valverde, la "negligencia municipal" se sustenta en que el alcalde "no pusiera en marcha un plan de preemergencia municipal a pesar de los avisos meteorológicos anteriores a la lluvia, algo que sí hicieron municipios como el de Roquetas de Mar", junto con el hecho de que "no se cerrara ese espacio público nada más comenzar a llover".



"A eso se suma que hace más de un año los socialistas ya instaron al equipo de gobierno del PP a la adopción de medidas para evitar desgracias en el túnel, sin que estas se llevaran a cabo y pese a que se había tenido que rescatar tres vehículos atrapados tras una tromba de agua", ha señalado en rueda de prensa.



Con respecto a "la mentira" del alcalde con respecto a lo ocurrido, Valverde ha detallado esta consistió en que él mismo estuvo durante buena parte del viernes "trasladando una imagen negativa e irreal del fallecido, diciendo que por imprudencia y falta de responsabilidad se habían metido en el túnel cuando se estaba cerrando el túnel y cuando se les estaba haciendo señales por parte de la Policía Local".



Según ha explicado la portavoz socialista, fue a partir del relato del hermano del fallecido, superviviente en el suceso, "y que contradice totalmente la versión que da el alcalde", cuando, "al final de la tarde del viernes, comienzan a rectificar desde el Ayuntamiento" sobre la versión ofrecida.



"Pero nunca de una manera generalizada a todos los medios de comunicación y a la opinión pública, como se había hecho hasta entonces, y sin que tampoco haya salido el alcalde reconociendo que se había equivocado o mentido", ha criticado.



La última realidad narrada, según la portavoz socialista, desvela que "aún no se había producido ningún balizamiento en el túnel" y que las señales de aviso a las que había hecho referencia el alcalde "habían sido, simplemente, un cambio de luces por parte de un agente que, de paisano, iba en su propio vehículo".



"Un alcalde no puede mentir a los ciudadanos ante "un hecho gravísimo, que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros", ha dicho para añadir que responde a "falta de previsión".



SIN DÍA DE LUTO OFICIAL



Tras reiterar sus condolencias a los familiares y amigos del trabajador fallecido y mostrar su apoyo y solidaridad a todos los particulares y agricultores almerienses afectados, a los que ha puesto a su disposición su grupo y ha deseado tanto una pronta recuperación de la normalidad como que puedan acogerse a las ayudas del Gobierno y de la Junta de Andalucía, la portavoz socialista también ha puesto el acento en la "falta sensibilidad" que ha tenido el alcalde con el fallecido y sus familiares y allegados al no haber decretado días de luto oficial tras el suceso.



"Si hubiese sido cualquier ciudadano de Almería, del barrio de El Zapillo o de El Alquián, posiblemente el alcalde hubiese decretado un día de luto oficial como han hecho el resto de ciudades con víctimas mortales durante la gota fría", ha considerado. Para Valverde, "lamentablemente, y por ser inmigrante, parece ser que se ha intentado desprestigiar a su persona y no dar la importancia que tiene al hecho de que ha fallecido".



Según ha subrayado, eso es "a todas luces injusto" porque "no podemos perder de vista que el fallecido -es un ciudadano más de Almería, un trabajador, padre de familia y una persona totalmente integrada, que iba a su trabajo como cada día cuando se encontró con la muerte en una situación que no esperaba y, como he dicho, por falta de previsión".



ANTECEDENTES DEL TÚNEL Y PUNTOS NEGROS



Valverde ha destacado también "las contradicciones claras" del alcalde y el gobierno municipal del PP sobre la función principal del túnel.



"Desde su entrada en funcionamiento, hay declaraciones del equipo de gobierno del PP que ponen el foco en que es un túnel para facilitar el tránsito de vehículos, mientras que otras llevan a que es un tanque de tormentas. Si es un tanque de tormentas, como sostuvo el propio alcalde, se tendría que haber abordado con mayor previsión el cierre de ese espacio", ha apuntado Adriana Valverde.



Además, ha asegurado que "en su día, cuando se contempló esta actuación, llevaba barreras para que, cuando se detectara que iba a llover, se cerrara". "Así las cosas, la madrugada en cuestión ni se contaba con acciones preventivas reivindicadas ni tampoco se había puesto en marcha un plan de preemergencia municipal, pese a las alertas meteorológicas, que tiene la responsabilidad de activar el propio alcalde", ha trasladado.



Por último, Valverde ha precisado que, después de que a las 23,31 horas se activara el nivel 1 del Plan de Emergencias por parte de la Junta de Andalucía, "tampoco se cerró el túnel de inmediato y se esperó a más de las 05,30 horas, aunque el alcalde tiene que ser conocedor de que hay tres puntos negros, que se inundan en la ciudad, como son el túnel de La Goleta, la Rambla del Charco y el propio túnel del Tryp Indalo".



"No solamente no se actuó en previsión ni hicieron caso a la petición del PSOE, sino que el alcalde, en su irresponsabilidad e imprudencia, no activó el plan de preemergencia municipal o el plan de emergencia municipal antes del momento en el que se activo" para tratar de paliar las consecuencias de las intensas lluvias", ha concluido.

--EUROPA PRESS--