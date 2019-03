El PSOE pide al presidente de Diputación que no emplee medios oficiales para hacer campaña electoral del PP

Lorenzo exige a García Molina que “por respeto al resto de formaciones y a la ciudadanía” restrinja sus visitas y no use actos para hacerse propaganda



Grupo Socialista de Diputación tras la incorporación de Valentín Martín

ALMERÍA.- El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha pedido esta mañana al presidente, Javier Aureliano García Molina, que “por coherencia” y “por respeto a la ciudadanía y al resto de formaciones” no emplee medios oficiales para realizar campaña electoral al PP. El portavoz socialista ha reprochado al Javier Aureliano García que emplee su faceta de presidente de la Diputación para “aprovechar” y realizar campaña electoral como número uno del PP al Congreso de los Diputados.

Su antecesor, Gabriel Amat, dejó su cargo para dedicarse a Roquetas de Mar de cara a las Elecciones Municipales del 26 de mayo. Sin embargo, pese a que la campaña a las Elecciones Generales comenzará en breve, Javier Aureliano García, ya ha manifestado que no piensa dimitir del cargo pese a encabezar la lista de su partido a la Cámara Baja e iniciar, por tanto, los actos previstos e ineludibles de campaña. “Ya que no va a dejar su cargo que, al menos, restrinja los viajes que realiza a la provincia, que le corresponden como presidente y que son pagados por toda la ciudadanía, por coherencia y respeto a los demás”, ha expresado Lorenzo.

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial ha recriminado a Javier Aureliano García que no deje su cargo ni su actividad pese a la campaña electoral nacional. “Debe tener respeto por el resto de formaciones que no nos encontramos en esta doble vertiente como usted y está usando la Diputación como plataforma a su posición como candidato del PP y esto, además, puede confundir a la población”, ha criticado.

Por otro lado, los socialistas han dado su apoyo a los diferentes planes provinciales que se han aprobado esta mañana en sesión plenaria “por el bien de los municipios” que se verán beneficiados, pero han subrayado que “llegan tarde”. Curiosamente, a tan sólo dos meses de las Elecciones Municipales del 26M, como es el caso del plan para autónomos residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes; una medida, ha dicho Lorenzo, que debió llegar mucho antes y ha recordado que el PSOE ha impulsado mociones e iniciativas para combatir la despoblación en Almería y todas han sido rechazadas por el equipo de Gobierno del PP. “Cualquier ayuda a los autónomos y autónomas y a los pequeños municipios es poca, pero no podemos olvidar que se ha debido trabajar mucho antes. Espero que este plan no sea sólo una ocurrencia, y que se lleve a efecto, como otros tantos que no hemos visto terminar en esta corporación”, ha enfatizado el portavoz socialista, y ha vuelto a solicitar al equipo de Gobierno del PP que elabore un Plan Estratégico. Esta iniciativa ha sido pedida en numerosas ocasiones por el Grupo Socialista “para conocer la situación real de los municipios y sus necesidades”. “Siempre hemos defendido que se elabore un plan que tenga en cuenta a los alcaldes y alcaldesas y que, además, pueda ser chequeable por el resto de formaciones políticas”, ha reiterado Lorenzo.

Toma de posesión de Valentín Martín

Esta mañana ha tomado posesión de su cargo como diputado provincial del PSOE de Almería Valentín Martín, que se incorporará a la Comisión de Cuentas y Hacienda. Martín es licenciado en Derecho y concejal en el Ayuntamiento de Fondón y sustituye a Francisco Cortés en el Grupo Socialista de la Diputación Provincial.