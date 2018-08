El PSOE pide al PP la creación de puntos de información contra agresiones machistas en la Feria y una App de ayuda

Inés Plaza: “Queremos una Feria libre de violencia machista y que si alguna mujer sufre algún tipo de agresión sexual, se pueda sentir respaldada y protegida”



Inés Plaza

ALMERÍA.- La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Inés Plaza, ha pedido al equipo de gobierno del Partido Popular la creación de puntos de información contra las agresiones machistas en la Feria del Mediodía y de la Noche, así como la puesta en servicio de la aplicación de móvil de ayuda a las víctimas y que se garantice la supresión de música de contenido machista, especialmente en aquellos espacios y actividades dirigidos a los niños y niñas.



“Es algo que ya comenzó a hacerse en otras ediciones por parte de colectivos feministas de la ciudad, pero nosotros queremos que se dé un paso más y que el Ayuntamiento se implique en conseguir una Feria libre de violencia machista, de tal forma, que si alguna mujer sufre algún tipo de agresión sexual, se pueda sentir respaldada y protegida”, ha señalado.



Por eso, en la Comisión de Feria que se ha celebrado esta mañana, la concejala socialista ha propuesto que se ponga en marcha un sistema de atención y denuncia para las víctimas de violencia género. “Sabemos que hay poco tiempo para ponerla en marcha, ya que, como ven, la Comisión de Feria se ha celebrado a menos de 15 días de que comience la Feria, y por eso, lo que pedimos es que se ponga en marcha de forma experimental en esta edición y que se implante posteriormente no sólo a otras Ferias, sino también a todos aquellos eventos multitudinarios que organice el Ayuntamiento, como la Noche en Blanco, la Noche en Negro y grandes conciertos”, ha manifestado Plaza.

Iceberg

A su juicio, “después de la agresión sexual de La Manada y de la gran contestación social que ha tenido, después de que el Gobierno de España haya devuelto las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos y tras la reciente aprobación de la Ley contra la Violencia de Género de la Junta de Andalucía, es el momento de que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Almería se pongan a trabajar ya en este asunto y desarrolle una estrategia para dar respuesta al evidente aumento de agresiones machistas, especialmente sexuales, que se produce durante eventos de ocio o actividades multitudinarias”.

La concejala del PSOE ha indicado que “se trata de delitos que aparecen como la punta de un iceberg, pues realmente no hay cifras exactas sobre el número de agresiones que se producen ya que, en la mayoría de las ocasiones, las víctimas no saben a dónde acudir ni qué hacer, y por eso, nuestro objetivo es que en todo momento se le pueda dar asesoramiento a las mujeres en este tipo de eventos que, como vemos, entrañan un riesgo”.

Medidas

La primera de la medidas planteadas por el PSOE es la creación de puntos de información en el recinto de la noche y en el centro de la ciudad durante la Feria del Mediodía, donde las mujeres que puedan sufrir algún tipo de agresión, tanto verbal como física, puedan dirigirse para ser atendidas y denunciar lo ocurrido.



La segunda es la puesta en marcha de una aplicación de móvil en el que las víctimas puedan solicitar ayudar, que se pueda localizar en lugar donde se encuentran, denunciar la agresión al 112 y alertar directamente a una patrulla de Policía Local.



Y por último, ha enfatizado que, “si queremos conseguir una Feria libre de violencia de género, el equipo de gobierno del PP debería garantizar que la música que se escuche en las casetas de Feria y en los ambigús de la del mediodía no sea de contenido machista”.

Según la responsable socialista, los puntos de información ya se han puesto en marcha en otras ferias, como la de Sevilla o Córdoba, a través de colectivos feministas, “pero nosotros queremos que en Almería se dé un paso más, que sea el Ayuntamiento el que vele por la seguridad de las mujeres en los eventos que organiza y que lo complemente con la aplicación de móvil y la supresión de contenidos machistas en la música que suena en las casetas y actividades organizadas para esos días”.