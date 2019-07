El PSOE pide al PP crear una playa canina y medidas para fomentar la adopción de mascotas del Zoosanitario

Amparo Ramírez





La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Amparo Ramírez ha reclamado al equipo de gobierno del PP la creación de una playa canina y la puesta en marcha de medidas concretas para fomentar la adopción de las mascotas que permanecen acogidas en el Zoosanitario, además de la aprobación de la ordenanza de animales domésticos "que aún no ha sido ratificada en pleno".



"El alcalde debería entender que estamos ya en una época en que la sociedad ha cambiado, que existe una mayor concienciación sobre el bienestar animal y que la ciudadanía reivindica claramente un trato ético hacia los animales", ha manifestado en un comunicado del PSOE.



A su juicio, "es lamentable que, en una ciudad con tanto litoral, el alcalde no haya encontrado una playa para esta iniciativa, que aparecía en el programa electoral del PP para las municipales de 2015 y del que se han olvidado durante los últimos cuatro años de mandato y ahora lo hacen desaparecer del programa con el que acaban de concurrir a las elecciones".



Al hilo, ha asegurado que "no cumplieron con su promesa antes, con la excusa de que había que modificar el Plan de Playas, ni parece que lo vayan a hacer ahora, cuando finaliza dicho plan", a la par que ha añadido que "lo mismo que con otras medidas, como la de mejorar el zoosanitario, ya que ni siquiera la ampliación que han llevado a cabo no ha servido para aumentar el espacio destinado a los animales".



En este sentido, ha destacado el hecho de que "la solución a los problemas del zoosanitario no consiste en seguir ampliando, sino en poner en marcha iniciativas para fomentar la adopción de animales", como la creación de una página web específica donde los interesados puedan conocer las características de cada uno de ellos, así como los requisitos para llevar a cabo la adopción.



Igualmente, ha pedido que se dé a conocer a las mascotas en redes sociales y en un programa específico en la televisión municipal, con el objetivo último de conseguir el "sacrificio cero" y que se descongestione el Zoosanitario Municipal, así como la celebración de una "pasarela de mascotas", donde las personas interesadas puedan interactuar con los animales antes de su adopción.



PARQUES CANINOS



Finalmente, ha criticado "la falta de conciencia del equipo de gobierno del PP en torno a lo que deben ser los espacios públicos destinados a las mascotas" y, en concreto se ha referido al "pobre concepto que tienen sobre lo que debe ser un parque canino".



"Los socialistas apostamos por hacer de Almería una ciudad más amable y habitable y, desde luego, levantar vallas en torno a un solar sin vegetación, sin arbolado, sin zonas de sombra, sin bancos o sin fuentes no es nuestro concepto de parque canino", ha enfatizado.



Por eso, ha reclamado al alcalde "que piense en verde, también en lo que respecta los espacios destinados a las mascotas, y que dote todos los barrios de la ciudad de parques caninos saludables y limpios, donde dueños y mascotas puedan disfrutar al aire libre".

--EUROPA PRESS--