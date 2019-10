El PSOE pide al Ayuntamiento que atienda los déficits de La Juaida en seguridad, transporte y basura

Imagen de la visita del Grupo Municipal Socialista a los vecinos de La Juaida





El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano, ha reclamado al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco "que atienda a los vecinos de La Juaida y acabe con los déficits que sufren en servicios básicos como la seguridad, el transporte público o la recogida de basura".



"Existen cuestiones que tienen que ser directamente abordadas por el Ayuntamiento mientras que en otras se requiere de una colaboración con otras administraciones, como la Diputación o la Junta de Andalucía, que el alcalde y los concejales del PP en el Ayuntamiento tendrían que liderar en beneficio de los residentes", ha remarcado Ruano a través de una nota.



Los socialistas han lamentado el "falso compromiso" expresado en persona por el alcalde a los vecinos cuando hace más de un año el Ayuntamiento se hizo, finalmente, con la cesión de los caminos y viales comprendidos en los Planes de Reforma Interior (PERI) de La Juaida.



"Es lamentable que vaya a crearles unas expectativas de asfaltado, iluminación o limpieza, de la mano de Diputación Provincial, que luego no se estén cubriendo como deberían", ha argumentado Antonio Ruano.



Ruano ha detallado que durante el transcurso de una visita con vecinos a La Juaida, en la zona de Bahía Alta, éstos les transmitieron "que se sienten relegados por parte del Ayuntamiento, que no presta los servicios que requiere La Juaida en las condiciones adecuadas".



En la visita del PSOE pudieron constatar "que para empezar, se tendrían que instalar más contenedores de basura en diferentes puntos; actuar sobre caminos como Bahía de San Francisco o la prolongación de Bahía de Puerto Príncipe, después de que las actuaciones realizadas en otros espacios hayan sido insuficientes; o mejorar la iluminación del entorno".



Unos espacios, a los que se añaden Bahía de Cádiz o Bahía de Huelva, a la hora de tener que llevar a cabo una actuación "en cuanto a señalización, por inexistente o por encontrarse deteriorada".Bus a La Cañada y marquesinas



A eso se suma, "la falta de una conexión directa en bus hasta La Cañada para acudir al centro de salud que les corresponde y que se plantee un servicio de transporte público para llegar hasta Casur, en Viator, en la que trabajan muchos de ellos, y contribuir de esa manera a reducir el uso del vehículo privado y a mejorar el medio ambiente".



Los residentes han alertado de que las paradas a la altura del bar Galiano en las que los estudiantes cogen el bus -dentro de una línea del Consorcio Metropolitano de Transportes - no cuentan con marquesinas que permitan la espera con seguridad y con comodidad".



En ese mismo punto de la carretera, en el que coincide un cambio de rasante, no se suele respetar por los conductores el límite de velocidad establecido. Por ese motivo, se viene reivindicando también la colocación de bandas transversales que obliguen a reducir la velocidad.



El vecindario ha descrito que echa en falta "una mayor presencia de la Policía Local". "Sabemos que el Cuerpo cuenta con una falta de agentes importantísima, que el alcalde tiene que darse en prisa en subsanar con la incorporación de los 60 plazas de agentes previstas en la oferta de empleo público de 2018 para estar así de lado de La Juaida y otros barrios; pero, mientras que lo hace, se tiene que encontrar la mejor manera de cubrir esa presencia de Policía Local tan demandada", ha subrayado Ruano.



Las reclamaciones de los vecinos apuntan hacia un centro vecinal donde desarrollar actividades y, dado el elevado nivel de desempleo que se da entre los residentes de la Juaida, que se les tenga en cuenta de cara al diseño de medidas municipales para la creación de empleo, han sido otras de las demandas trasladadas al PSOE en su visita a La Juaida.

--EUROPA PRESS--