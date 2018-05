La diputada nacional del PSOE de Almería, Sonia Ferrer Tesoro

El PSOE de Almería ha pedido a los diputados y senadores de PP y Ciudadanos (Cs) que "reviertan el castigo" del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) a Almería al situarla como "la última provincia del país en inversión por habitante, con apenas 80 euros frente a los 217 de media nacional", según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que se tramitará en las Cortes Generales a partir de esta próxima semana, recogido por el partido.La diputada nacional del PSOE de Almería, Sonia Ferrer Tesoro, ha recalcado que "PP y Cs están a tiempo de evitar que Almería sea la última provincia en inversión de toda España y permitir el aumento de los recursos hídricos y las inversiones en agricultura, ferrocarril y carreteras, la mejora de la seguridad ciudadana o la puesta en marcha de las infraestructuras eléctricas que necesitamos", según ha informado el PSOE en un comunicado.Ferrer Tesoro ha repasado las enmiendas a los presupuestos que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista para "revertir el castigo de Rajoy durante siete años", en los que los almerienses han sido "víctimas de mentiras, de presupuestos inflados que no se ejecutaban, de partidas que se han repetido anualmente en un corta y pega vergonzoso en definitiva, víctimas de un engaño continuado, que ha supuesto un freno para nuestro desarrollo".A través de las enmiendas, el PSOE de Almería pretende "acabar con esa situación y que la provincia reciba lo que en justicia le corresponde, atendiéndose cuestiones de vital importancia, como son los recursos hídricos". Así, en materia de agua, la principal enmienda de las presentadas por el PSOE almeriense incide en que se reserve una partida de once millones de euros para poder bonificar el agua desalada, de modo que su precio nunca supere los 0,30 euros por metro cúbico, "tal como prevé una ley aprobada en marzo que el Gobierno está incumpliendo".El PSOE también ha presentado enmiendas para que se amplíen la desaladora del Campo de Dalías, con diez hectómetros cúbicos más, y de Carboneras con otros 42 hectómetros cúbicos, así como también han pedido que se construyan las conducciones para llevar agua desalada al Campo de Tabernas, mediante la ejecución del proyecto que el Gobierno de Rajoy tiene redactado y que requiere de una inversión de 32 millones de euros.Desde el PSOE también se ha reclamado la ampliación de las depuradoras de Roquetas de Mar, Adra y El Ejido; que se destinen 63 millones de euros a ampliar la bonificación de los seguros agrarios; y un Plan de impulso para la industria Agroalimentaria en la provincia de Almería, así como un plan de modernización de regadíos, "al encontrarnos con la vergonzosa cifra de cero euros para esta materia en los presupuestos para 2018", según ha apuntado Ferrer Tesoro.Además, los socialistas han pedido que se destinen 330 millones de euros a distintas acciones para luchar contra la despoblación y que se realicen los encauzamientos de los ríos Adra y Antas.COMUNICACIONESFerrer Tesoro ha comparecido junto al senador del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, quienes han repasado las enmiendas presentadas en materia de comunicaciones, energía y seguridad.Sobre el transporte ferroviario, en la jornada en que se han cumplido 2.100 días sin obras del AVE en Almería "por voluntad exclusiva del Partido Popular", el PSOE ha vuelto a pedir una línea de Alta Velocidad hacia Murcia con doble vía, destinar este año 300 millones de euros a esta infraestructura y que comiencen los proyectos del AVE con Granada, así como la conexión del ferrocarril con el Puerto de Almería.En cuanto a las carreteras, los socialistas almerienses han reclamado distintas mejoras para la A-7: un tercer carril entre Viator y El Ejido, un nuevo acceso a Vícar, una vía de servicio en este municipio y un acceso al Puerto de la capital.En materia de energía, el grupo ha presentado una enmienda para la inclusión en los Presupuestos de la línea de alta capacidad Caparacena-Baza-La Ribina, "una infraestructura que de no ponerse en marcha pone en jaque el desarrollo del norte de nuestra provincia", así como un cambio normativo que solucione la problemática que tiene actualmente la Plataforma Solar de Almería por las limitaciones a la gestión de sus fondos que se le han impuesto.Para el desarrollo de la provincia, el PSOE también ha reclamado al Gobierno central que en 2018 contemple partidas para poner en marcha un plan especial de impulso a la industrialización de la provincia de Almería, un plan específico de desarrollo económico en la Alpujarra almeriense y un plan para la recuperación del litoral de la provincia.Finalmente, en cuanto a la seguridad, el PSOE quiere que el Ejecutivo reponga los 122 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que "se han perdido en la provincia de Almería desde la llegada de Rajoy", y que construyan dos infraestructuras "ampliamente demandadas" en el Poniente almeriense, como son la comisaría de Roquetas de Mar y el cuartel de la Guardia Civil de Vícar.--EUROPA PRESS--