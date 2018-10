El PSOE luchará junto a los trabajadores de la cementera de Gádor para evitar el cierre de la planta

José Luis Sánchez Teruel: “Estamos ante una fábrica rentable y viable, por lo que no hay ninguna razón para que se cierre”



Un a delegación del PSOE junto a sindicatos ha visitado la planta

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha trasladado a los trabajadores de la cementera de Gádor el compromiso de trabajar para evitar el cierre de la planta. En el transcurso de la reunión que han mantenido representantes socialistas con el comité de empresa de la planta de Cemex en Gádor, Sánchez Teruel ha expresado la solidaridad del partido ante la “dramática situación” que están atravesando los empleados de la fábrica, tras un anuncio de cierre que supondría la pérdida de cien empleos directos, aunque hasta 300 familias de la comarca se verían afectadas, ya que “hay muchos vecinos que trabajan en empresas y talleres que son contratados por Cemex para la fábrica de Gádor y que también perderían su empleo si se cierra la planta”.



“Los socialistas, con nuestros alcaldes y concejales a la cabeza, les hemos trasladado a los trabajadores que nos van a tener a su lado, peleando para que no cese la actividad de la fábrica y para que no se pierdan los puestos de trabajo”, ha prometido Sánchez Teruel, al tiempo que ha recordado que “estamos ante una fábrica rentable y viable, por lo que no hay ninguna razón para que se cierre”.



“Vamos a pelear junto a ellos por tierra, mar y aire, para que no se pierdan esos puestos de trabajo y también nos hemos comprometido con ellos a que, si finalmente, por la razón que sea, no es posible parar ese ERE, velaremos por que la empresa no salga ganando, no se vaya de rositas, porque no puede salirle gratis terminar con una industria que lleva cuarenta años instalada en Almería y generando empleo para muchas familias”, ha concluido.