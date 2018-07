El PSOE logra que Diputación se adhiera a una orden de ayudas para promover la economía en las zonas rurales

Lorenzo reprocha al presidente y alcalde Amat que trate de beneficiar a Roquetas sobre otros municipios a costa de los fondos de la Diputación



El Grupo Socialista de Diputación en un pleno

ALMERÍA.- El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha logrado este viernes en el transcurso del pleno ordinario unanimidad para que la institución supramunicipal solicite en septiembre una orden de ayudas que pone en marcha la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que pretende impulsar o crear nuevos espacios productivos en núcleos rurales. La moción del PSOE, que ha sido expuesta por el diputado Francisco García, permitirá que la Diputación se ponga a trabajar ya para optar a estas ayudas dotadas con 28 millones de euros para las ocho diputaciones andaluzas. A Almería le correspondería más de un millón de euros para cinco proyectos.



La Agencia IDEA será la encargada de gestionar la orden de Empleo que tiene como objetivo cualificar, modernizar y dotar de espacios productivos de innovación a los núcleos rurales que no pertenecen a las grandes urbes. “Se trata de crear empleo y de desarrollar estos municipios que se encuentran de frente con el problema de la despoblación”, ha lamentado Francisco García. La orden de la Junta de Andalucía, ha ahondado, “viene a actuar sobre el desequilibrio demográfico que padece la provincia y trae el equilibrio territorial con el claro objetivo de asentar a la población en los núcleos más alejados de los centros de la provincia”.



“Es una gran oportunidad que nos llevará a asentar a la población en zonas que están sufriendo un problema demográfico serio”, ha argumentado siendo, ha añadido, “la filosofía de la orden que se haga en espacios descentralizados, es decir, que no sea en polígonos industriales cerca de las ciudades más importantes de la provincia”.



“De los 103 pueblos, 51 tienen menos de 1.000 habitantes y, de estos últimos, el 50% tiene menos de 500 habitantes”, ha descrito el diputado socialista y ha advertido de que “si no tomamos medidas, en pocos años veremos nuestros pueblos más despoblados aún con el abandono de tradiciones, de costumbres y la desertificación que esto supone y que ya es preocupante en Almería”, según Francisco García.



Inversiones en Roquetas de Mar

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP vuelva, una sesión más, a confundir a la población con sus argumentos y tergiverse la postura de los socialistas. Esta mañana, el PSOE ha votado en contra de una doble inversión que el PP ha aprobado para en el municipio de Roquetas de Mar, que gobierna el presidente de la institución provincial, Gabriel Amat, en “detrimento”, entienden los socialistas, de otros municipios más modestos que igualmente necesitan de esa intervención.



Así, los socialistas se han opuesto a que con dinero de los 103 pueblos de la Diputación Provincial se vaya a acondicionar una carretera por valor de un millón de euros que, posteriormente y una vez arreglada, se cederá al Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Además, el PP pretende que Diputación invierta otro millón de euros en una pasarela en la Rambla el Cañuelo, también de propiedad roquetera. “Roquetas, el municipio del presidente, detrae de las arcas provinciales dos millones de euros para unos espacios que, posteriormente, formarán parte del viario del municipio”, ha descrito el portavoz socialista en la Diputación Provincial, Juan Antonio Lorenzo. “Nuestro voto va a ser contrario a estas acciones en las que se pretende destinar dinero que no es responsabilidad de la Diputación en espacios que están superpoblados y que desarrollar los sistemas generales no se les ha pedido a la gente que invirtió en su momento”, ha subrayado el portavoz socialista. “Para evitar los problemas de circulación, seguridad y atascos con estas obras se debe pedir la inversión a quienes transformaron el suelo y no a las arcas de la Diputación Provincial que deben estar para atender a otras cuestiones más importantes”, ha defendido Lorenzo.