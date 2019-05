El PSOE lamenta que la puesta a punto de las playas por el PP “llega tarde otra vez”

Un mes de retraso en las pasarelas, un horario insuficiente de los socorristas y playas como Las Olas y El Alquián sin servicios adecuados marcan el Plan de Playas



Amparo Ramírez

ALMERÍA.- La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha lamentado que la puesta a punto de las playas por parte del equipo de gobierno del Partido Popular “llega tarde otra vez” y ha reivindicado que el litoral de la capital “se pueda disfrutar todo el año, manteniendo las playas limpias y llenas de actividad por parte del Ayuntamiento”.



Ramírez ha recordado que el plan de playas de Almería capital comienza el 1 de mayo y se extiende hasta el 31 de octubre, por lo que se acumula un retraso de un mes desde que todo tuviera que estar a punto para los almerienses y visitantes que tienen en ellas uno de los principales atractivos y espacios de ocio de la ciudad. En concreto, la instalación de las pasarelas acaba de comenzar porque la adjudicación a la empresa encargada de ponerlas se hizo el 2 de mayo, un día después del inicio del plan de playas.



Es más, ya que, según ha proseguido, “es que el Partido Popular lleva dos años señalando Semana Santa como el arranque de la temporada, pero la verdad es que no ha hecho los deberes para que eso sea posible”. “Se apuntó esa posibilidad para los socorristas, y no estuvieron el año pasado. Este año sí que han estado ellos, pero no el resto de servicios necesarios y contemplados dentro del plan de playas, porque es que no se ha modificado el periodo previsto y aprobado para el mismo, que va de mayo a octubre”, ha explicado la concejala.



Cuestiones a mejorar

En concreto, con respecto a la puesta en marcha del plan de playas para este 2019, desde el PSOE han apuntado también “que hay cuestiones que son mejorables”. Entre ellas, el horario de los socorristas, que comienzan diariamente en junio a las 11.30 horas, “dejando sin cubrir unas horas de mañana en la que su labor resulta fundamental de cara a las personas mayores y los menores, especialmente vulnerables, que acuden temprano a la playa para evitar las horas de más sol”.



A eso ha sumado “que son, precisamente, los socorristas los que abren los aseos públicos, por lo que tampoco se pueden usar mientras que ellos no estén”. Y, con respecto a los servicios que se prestan en los diferentes tramos de playa de la capital, ha subrayado que las de El Alquián y Las Olas -usada por muchos vecinos del barrio de Pescadería-La Chanca-, “como playas dentro de la ciudad que son, tendrían que tener las mismas prestaciones que el resto, y no las tienen”.



Aspiración y confrontación desaparecida

En ese sentido, Amparo Ramírez ha puesto el acento en que la aspiración del Ayuntamiento tiene que ir más allá “de ser capaces de hacer bien lo que no se ha estado haciendo bien durante todos estos años, que es el punto de partida”. Y es que, ha remarcado, Almería “merece tener unas playas que se puedan disfrutar todo el año, cuidadas y con actividades”.

Algo que, a juicio de Ramírez, “parece que el actual equipo de gobierno no quiere ver después de años de errores propios y en las que ha estado usándolas como arma de confrontación con la Junta de Andalucía, hasta que el PP ha llegado a gobernar la comunidad”.



“Las playas son lugar de esparcimiento para quienes vivimos en la ciudad, pero tienen también un componente de atractivo turístico y generación de empleo que, a diferencia de lo que pasa en otros municipios de la provincia, no se ha explorado aún lo suficiente en Almería capital”, ha finalizado.