El PSOE lamenta que el servicio de mantenimiento que presta DUE sea “escaso y malo, sobre todo en los núcleos”

Concejales socialistas votan en el pleno de El Ejido

EL EJIDO.- El Grupo Municipal Socialista vota en contra del proyecto de ejecución de servicios previsto para este año por parte de la empresa municipal, ya que “solo se acuerda de los barrios cuando llegan las fiestas” durante la celebración del primer pleno de la nueva Corporación, en el que los socialistas han arrancado el compromiso del gobierno local, para valorar la creación de un reglamento que regule la dotación de todos los grupos políticos en cuanto a medios, liberaciones y funcionamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido ha votado en contra esta mañana del proyecto de ejecución de servicios para el presente año por parte de la sociedad municipal Desarrollo Urbanístico de El Ejido (DUE), con un presupuesto previsto de 10,5 millones de euros, porque a juicio del portavoz de este Grupo, José Miguel Alarcón, “estos servicios no se prestan en todos los barrios y núcleos por igual, ni por asomo”. Como ha argumentado, “tenemos parques en los que ni siquiera se corta el césped, palmeras que ni se podan, calles que ni se parchean y además el servicio de limpieza es uno de los que más preocupa a nuestros vecinos”.

En este sentido, Alarcón ha reprochado al gobierno local que “solamente se acuerdan de los barrios cuando están las fiestas, y luego cuando terminan hasta el próximo año”. Es por ello por lo que a juicio del edil socialista, “nuestro pueblo necesita un cambio, nuestras calles, nuestras vías, porque el mantenimiento es escaso y malo, sobre todo en los núcleos, y por eso mismo no podemos apoyarlo”.

De otra parte, en lo que respecta al número, características y retribuciones del personal eventual, desde el PSOE de El Ejido se ha dejado claro que “hay que explicar muy bien” los medios reales y efectivos con los que cuentan todos los grupos políticos, especialmente los que ejercen su labor en la oposición, como es el caso del Partido Socialista. Al hilo de esto, el portavoz socialista ha aclarado que “mi grupo, el PSOE, va a tener un solo concejal liberado y un asesor con media liberación, algo completamente desproporcionado con respecto al equipo de gobierno local, que va a contar con 15 liberados”. Es por ello por lo que desde el Grupo Municipal Socialista han animado al alcalde ejidense a comenzar a crear un reglamento “y hacerlo entre todos, para que no nos encontremos cada cuatro años con este problema”, puesto que la oposición necesita medios reales para poder llevar a cabo de forma adecuada su labor. Una petición que ha contado con el compromiso del equipo de gobierno local para comenzar a estudiarse.

Coalición con VOX

Por último, y en relación a la aprobación de la propuesta de la Alcaldía sobre la designación de un nuevo representante en el Consorcio para la Gestión, Extinción y Salvamento del Poniente Almeriense, desde el PSOE se ha mostrado un profundo rechazo, y de ahí su voto en contra, a que sea “un miembro de un partido de extrema derecha quien represente a este Ayuntamiento”.

De igual forma, Alarcón, ha lamentado que el gobierno del PP haya incorporado “a miembros de este partido en su gobierno” puesto que, como ha recordado, “podría haber hecho otras cosas, tenía otras alternativas”, si bien, ha matizado, “ha preferido hacer coalición con VOX y creo que es un error por su parte, y visto lo visto por parte de este partido en diferentes gobiernos en los que se encuentra, no sé cómo lo va a hacer”. “¿Usted ha leído el programa electoral de VOX, de sus socios de VOX?, y si usted lo ha leído, ¿piensa llevarlo a cabo?, ¿piensa llevar a cabo ese panfleto que da cuenta de con quien va a solucionar usted los problemas de nuestro pueblo que no son pocos? Desde el PSOE vamos a estar muy atentos en todo lo que aprueben y no vamos a permitir ni un paso atrás en lo conseguido”, ha expresado para concluir su intervención.