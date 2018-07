Díaz subraya que “los vecinos alertan de su deterioro y suciedad” y advierte al gobierno municipal de que “el día a día es clave, más allá de grandes actuaciones”



Parque sin toldos

ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular “que mantenga parques como el que se encuentra en la avenida Madre María Aznar, en el barrio de Villablanca, para no tener que hacer luego desembolsos millonarios” en grandes obras que vengan a subsanar la dejadez acumulada en el tiempo o una falta de previsión inicial en la puesta en marcha de infraestructuras. “Los vecinos están alertando ya de deterioro y de suciedad en este espacio de Villablanca, muy frecuentado por familias con niños, con zonas que tendrían que estar entoldadas y no lo están, fuentes para beber agua que están rotas y un grado de suciedad que no es admisible en una zona verde de este tipo”, ha añadido.



En ese sentido, Díaz ha subrayado “que el día a día, el mantenimiento de los parques y de las zonas de ocio en la ciudad, es fundamental” y ha lamentado “que sea algo que parezca no comprender el Partido Popular, sus concejales y el propio alcalde”. “Más allá de grandes actuaciones, es de cajón que tiene que cuidarse lo que se tiene y resulta preocupante que el equipo de gobierno municipal sea incapaz de hacerlo”, ha continuado.



Para los socialistas, “es, en muchos casos, esa falta de capacidad para mejorar la vida diaria de los almerienses, a partir de contar con servicios de calidad en lo referente a limpieza, el cuidado de parques y jardines o el arreglo de fuentes para beber, lo que termina por ocasionar que luego se tengan que gastar grandes sumas de dinero en actuaciones que se venden como logros o reformas integrales, pero que en realidad se llevan a cabo por necesidad”.



En esa línea, ha recordado que el Ayuntamiento tiene previsto gastar 1,4 millones de euros en cinco parques de la ciudad, uno de ellos también en Villablanca. “Los socialistas nos alegramos, lógicamente, de que se mejoren determinados parques, pero no podemos obviar que lo que tiene que hacer el PP, independientemente de esas actuaciones puntuales, es conservar lo que ya existe en la ciudad para uso y disfrute de los almerienses”.

Y ahora, ha concluido, “debería de ser el momento de actuar de esa manera también con el parque ubicado en la avenida Madre María Aznar, cumpliendo con las peticiones de los vecinos al respecto”.