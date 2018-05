Zonas abandonadas de la capital

El concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Pedro Díaz, ha exigido al equipo de gobierno del PP que explique si algunas zonas verdes de la ciudad "están siendo excluidas sistemáticamente" de los contratos de adjudicación del servicio de mantenimiento de Parques y Jardines.Díaz ha criticado "el abandono de algunos parques, como el ubicado en la calle Fuente Victoria en Cortijo Grande, detrás de la Tesorería de la Seguridad Social, nos lleva a sospechar que este hecho se está produciendo", según ha informado el partido en un comunicado.A su juicio, "sólo de esa manera se explicaría que el PP haya dejado sin mantenimiento distintos parques de la ciudad, como éste, construidos con dinero público, y que, sin embargo, de manera vergonzosa, se van convirtiendo en escombreras, llenos de cristales y desechos, donde proliferan plagas de todo tipo".Para el responsable socialista, "es importante que los ciudadanos sepan si lo que está sucediendo en determinadas zonas de la ciudad es consecuencia de una estrategia del alcalde y sus concejales, o bien tiene que ver con una falta de diligencia a la hora de comprobar que las empresas adjudicatarias del mantenimiento de parques y jardines no están cumpliendo el pliego de condiciones"."En cualquiera de ambos casos", ha señalado, "el máximo responsable de lo que está sucediendo es el alcalde, pues tanto si es fruto de una decisión como de una dejación de sus funciones, él tiene capacidad para enmendar la situación y conseguir que los jardines de Almería se mantengan en perfecto estado, tal y como esperan los vecinos"."EXCUSAS INDIGNANTES"En concreto, Díaz ha considerado "indignantes las excusas que el equipo de gobierno del PP ha ido dando a lo largo de los últimos años, tanto en el pleno como en los medios de comunicación, para no acometer los trabajos de mantenimiento y limpieza del parque de Cortijo Grande, pasando desde mirar para otro lado, hasta asegurar que se iba a empezar ya"."Si de verdad el equipo de gobierno piensa realizar actuaciones de mejora en dicho parque, que lo haga, de una vez por todas, ya que, de seguir en su actual estado de abandono no nos quedará más remedio que pensar que, el PP está abaratando la factura de Parques y Jardines a costa de abandonar los que se encuentran más alejados del centro", ha añadido.En opinión del responsable socialista, "el PP debe asumir su responsabilidad en torno a este asunto, pues su manera de proceder está atentando contra la salud de aquellos vecinos, como los de Cortijo Grande, a los que está obligando a vivir junto a un parque, en el que se acumulan residuos de muchos años, y seis bancos, completamente destrozados, que, junto con los vidrios esparcidos por doquier, constituyen un grave peligro para los niños del barrio",En este sentido, el socialista ha manifestado que "no entendemos a qué se debe la cerrazón del alcalde y de sus concejales para no aceptar esta petición que desde el PSOE no nos cansaremos de formular" ha enfatizado Díaz". Por ello, el concejal socialista ha exigido a los mandatarios populares "que expliquen lo que está sucediendo y que, mientras tanto, limpien y desinfecten estas zonas públicas abandonadas".Asimismo, Díaz ha reclamado que regeneren los jardines, pongan en funcionamiento la fuente, coloquen nuevos bancos y devuelvan este espacio público de la ciudad a los vecinos, "no sólo por una cuestión urgente de higiene, sino también por lo que supone recuperar un parque para la capital".--EUROPA PRESS--