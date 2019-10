El PSOE exige al PP “que acabe con la caótica contratación de servicios en los centros de la mujer”

Ramírez señala “como norma” contratos de continuidad con corta duración a 2 empresas, lo que dificulta el acceso a otras y crea inestabilidad laboral



Amparo Ramírez

ALMERÍA.- La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Amparo Ramírez, ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular “que acabe con la caótica contratación que se viene haciendo de los servicios ofrecidos en los centros de la mujer de la capital” y “garantice una transparencia en los procesos de adjudicación que no se da ahora mismo”. Y es que, según ha señalado, se ha convertido “en norma del PP” llevar a cabo contratos de continuidad de corta duración a las dos empresas encargadas de los talleres y actividades formativas o informativas en los centros, lo que se traduce “en dificultar el acceso a otras empresas interesadas a prestar esos servicios, en inestabilidad para los trabajadores que están desarrollando esas acciones en los centros y en una falta de garantía para las usuarias sobre los programas que siguen”.



Esa situación reprochable deriva de “la pésima gestión del tema” que realiza el gobierno municipal del PP y que se traduce en que, una vez que los contratos de ambas empresas finalizaron, se les está dando con carácter general continuidad, dentro de una fórmula “que es posible de manera excepcional, pero no de un modo habitual”. Así las cosas, al contrato finalizado para la prestación de talleres se le está dando continuidad por periodos trimestrales o mensuales, mientras que el relativo a actividades formativas, informativas, de asesoramiento y de apoyo educativo en los centros municipales lleva 3 continuidades a la misma empresa desde que, en junio de 2018, acabara la última prórroga posible de su contrato. En ese caso, además, la tercera continuidad finaliza el próximo 31 de octubre.



Hora de poner orden

Ramírez ha indicado “que la solución al tema es sencilla, si el alcalde y el PP tuvieran voluntad para darla” y pasa “por aunar los dos contratos que se mantienen para los servicios y sacarlos a concurso por el máximo periodo de tiempo posible, ya que se trata de actividades continuadas y con una programación anual”. De esa manera, “las empresas interesadas podrían optar con seguridad de la prestación de los servicios por un periodo de tiempo, a los trabajadores se les podría hacer contratos plurianuales, y se garantizaría a las usuarias que no hay problema posible con la planificación de sus cursos o talleres”.



“Es hora de poner orden a este tema porque teniendo que hacerlo, y pudiendo hacerlo, lo contrario vendría a demostrar una clara intencionalidad a la hora de mantener este modus operandi tanto por parte del alcalde como por parte de la concejala responsable del área”, ha afirmado. “La edil tiene que dejar de dedicarse solamente a pasearse alabando las bondades de los talleres y actividades para empezar a asumir sus responsabilidades de cara a actuar como corresponde dentro de la administración en la contratación de servicios”, ha sentenciado Ramírez.



Al próximo pleno

Cabe destacar que como consecuencia de la “descabellada” manera de gestionar esta contratación por parte del gobierno municipal, se llevará al próximo pleno para su aprobación un reconocimiento extrajudicial de crédito para abonar el periodo de talleres entre septiembre y diciembre del pasado año. El motivo no es otro que el hecho de que el servicio no cuenta con soporte contractual alguno, incumpliendo la normativa al respecto, debido a que el expediente que se inició para su adjudicación, a través siempre de contratos menores, no se terminó a tiempo a lo que se añade, dentro de la dudosa gestión que hace el Partido Popular en este asunto, que encima se decidió aplicar al siguiente trimestre.



“No es la primera vez que hay periodos de tiempo que se quedan sin soporte contractual porque, con la falta de previsión con la que se va actuando por parte del Partido Popular, no es posible que se cierren a tiempo los expedientes que se necesitan para ello”, ha lamentado. Y eso a pesar, ha concluido, “del esfuerzo que vienen realizando los trabajadores municipales, víctimas también de la falta de planificación y una dirección adecuada por parte del alcalde y de sus concejales”.