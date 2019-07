El PSOE exige al alcalde de Almería que acabe con su política de “deforestación urbana” y que aumente la zona arbolada

Villanueva: “Hay que acabar con la poda fuera de época, y las talas y arranques de árboles e incluirlos como elemento fundamental en nuevos desarrollos urbanos”



Eusebio Villanueva

ALMERÍA.- El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Eusebio Villanueva, ha exigido hoy al alcalde de la ciudad que acabe con la política de “deforestación urbana” que el PP está llevando a cabo desde hace años y que aplique las medidas necesarias para que aumenten las zonas de arbolado en todos los barrios. “Nos circunscribimos a tres datos: por un lado, la poda que se está realizando extemporáneamente, fuera de la época natural; por otro, las talas y arranques de árboles que también se están produciendo en algunos puntos de la ciudad; y, por último, el hecho de que los nuevos desarrollos urbanos y remodelaciones de calles no contemplan la vegetación como un elemento fundamental de la urbanización”, ha destacado.

En su opinión, “en contra de toda lógica y del más elemental sentido común, el PP viene realizando estas prácticas, que van en contra del cambio climático que se nos está avecinando y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una de las metas que nos estamos proponiendo como país”. Como ejemplo de ello ha señalado las obras de la calle Artés de Arcos, donde ha tenido lugar la rueda de prensa, cuyo proyecto, no solamente no contempla la colocación de arbolado, sino que, incluso, elimina partes del existente, como los arboles de la plaza Vicario Andrés Pérez Molina, “cuestión que no entendemos porque la sombra nos parece un elemento fundamental en una zona como Almería”.

Podas

Con respecto a las podas, el responsable socialista considera “que fuera de los meses de invierno y principio de primavera, no debería hacerse ningún tipo de poda”, pues “no tiene sentido quitar los árboles y privar de sombra a los vecinos, en una época en la que las plantas están vivas, funcionando a todo su ritmo, y lo único que conseguimos es que crezcan más en las raíces y dejen de producir la sombra necesaria”.

Además, ha recordado que “la nidificación se produce en esa época del año en los árboles, con lo que se cargan todos los nuevos nidos y después en verano esos aliados que tenemos tan magníficos, como son los pájaros, para luchar contra mosquitos y contra insectos, nos los hemos cargado en la época de primavera”. Igualmente, ha criticado las “podas absurdas” que se hacen en la ciudad con carácter ornamental ya que “hacer los árboles redondos o en forma cucurucho” va contra la naturaleza del propio árbol.

Talas y remodelaciones

Asimismo, ha denunciado las “prácticas salvajes de deforestación de calles completas” como Paco Aquino o Pablo Iglesias, donde se ha cambiado el microclima y se ha alterado la temperatura al sustituir los árboles que había por especies, como naranjos, de bajo porte, que no aportan sombra, “arramblando con calles completas”.

Según Villanueva, tampoco el PP tiene una sensibilidad especial en la remodelación de calles, ya que la plantación de árboles es una cuestión secundaria o anecdótica, como la calle Santiago que se acaba de inaugurar con unas aceras muy amplias pero prácticamente sin ningún tipo de vegetación, “con lo que vamos consiguiendo que cada vez la ciudad sea más inhóspita, más desértica y menos transitable durante muchas horas del día y muchas periodos del año”.

Modelo socialista

Por todo ello ha destacado que “el Grupo Socialista tiene una política medioambiental clara y definida: plantar árboles en aquellas calles donde sea posible, favorecer el uso del espacio urbano, que la gente pueda caminar en sombra y con una temperatura más fresca”. “Los socialistas tenemos un modelo de ciudad radicalmente diferente” ha señalado “y nuestras principales iniciativas son la creación de corredores verdes, como el Corredor Ecológico a lo largo del frente litoral, y de bosques galería en las calles, que produzcan sombra y mejoren el clima para los ciudadanos, el aumento de las zonas ajardinadas y la reforestación de la corona noroeste de la ciudad.

El concejal del PSOE ha exigido alcalde “que acabe con esta política medioambiental absurda y que tenga una planificación a futuro respecto a las nuevas actuaciones porque debemos empezar hoy a cambiar esta prácticas para que dentro de unos años, cuando aumenten las temperaturas y el cambio climático sea más fuerte, la vegetación haya crecido y tengamos una cierta humanización del espacio urbano que nos permita usarlo a todos y a todas en todas las épocas del año”.