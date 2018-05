El PSOE evidencia que el PP, además de no tener listas las playas el 1 de mayo, “miente por escrito"

Plaza explica que esa es la respuesta a una pregunta de los socialistas sobre los contratos necesarios para tener, entre otros, aseos nuevos y pasarelas



Inés Plaza

ALMERÍA.- La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Inés Plaza, ha denunciado que, una semana después de que el plan de playas tuviera que estar en marcha, los servicios municipales siguen sin llegar del todo y ha puesto el foco en el hecho de que, encima de que el propio equipo de gobierno del Partido Popular se ha reconocido incapaz de cumplir con lo prometido en este apartado, “mienten por escrito diciendo que no hay ningún problema en la contratación de los servicios”. Ante ese panorama, los socialistas han recordado que “el año pasado, el alcalde tuvo que pedir perdón” dado que los servicios no estuvieron al completo hasta julio y se han preguntado, tras el incumplimiento que se ha registrado esta temporada nuevamente, “qué va a hacer este año”.



Plaza ha detallado que los socialistas pidieron información sobre los “problemas administrativos” que, según se había trasladado públicamente por parte del gobierno municipal, impedirían la puesta en servicio al completo del plan de playas el pasado 1 de mayo, como ya había sucedido con el compromiso de que los socorristas estuvieran en la costa almeriense desde Semana Santa. La sorpresa llegó cuando, según ha mostrado en la respuesta del Partido Popular, se asegura que los contratos que se tienen que hacer por parte del Ayuntamiento, a excepción del de los socorristas, “no incurren en ningún tipo de demora” o “se encuentran en plazo de ejecución”.

La edil socialista ha resaltado la gravedad de que se “mienta” sobre un asunto en el que las consecuencias las están pagando “las familias almerienses” que, como el pasado fin de semana, han llenado la playa para disfrutar de la llegada del buen tiempo sin que se cuente “con pasarelas, aseos o zona habilitada para personas con discapacidad”. Y es que la realidad, recogida por los medios de comunicación pero negada oficialmente al PSOE, ha sido “que además del recurso al contrato de socorrismo, con unos servicios que no están aún en marcha”, ha habido otros contratiempos “en el de pasarelas o en el de aseos, que han estado paralizados mientras que nos decían que estaban en orden”.

De hecho, en el caso de los aseos, que fue recurrido por una empresa, al final se han adjudicado el 2 de mayo, con un plazo de ejecución de un mes y medio. De ese modo, “con suerte, estarán para julio”, ha dejado claro Plaza. Mientras tanto, según se ha podido comprobar en la propia visita a la playa de El Palmeral, los baños actuales se encuentran en un estado lamentable y, en el caso de los de esta zona, incluso sin puertas, se han convertido en un “foco de infección” con hasta piezas de váter arrancadas. De los aseos químicos prometidos hasta que se instalen los nuevos, tampoco se sabe nada.

A la mentira sobre la situación de los contratos se puede sumar otro ejemplo más “del caos” de la gestión municipal traducido en el hecho de que cuando “los socialistas solicitamos por escrito una copia del plan de playas de este año, nos enviaron una copia del de 2017 diciendo que era el que estaba en vigor. Eso cuando resulta que se ha publicado un decreto en el que ya estaba aprobado el correspondiente a este año”.

El Alquián o El Toyo

La “ineptitud” e “ineficacia” del equipo de gobierno del PP en materia de playas ha llegado hasta tal punto que, al retraso en socorristas, pasarelas o aseos comentado, hay que añadir, según ha remarcado Inés Plaza, “que han pedido modificaciones al plan de playas el 2 de abril cuando, según su compromiso, todo tenía que estar listo el 1 de mayo, y en las que encima se han quedado cortos”.



Los aspectos a modificar, llamativamente, son cuestiones conocidas desde hace mucho tiempo tales como conciertos anunciados hace meses; la organización del espacio para la celebración de la Noche de San Juan en El Palmeral o la puesta en marcha de un canal de nado, “que ya fue un acuerdo del PP con Ciudadanos en 2017, que no se cumplió”. De hecho, el propio concejal encargado de ese área el verano pasado, que fue sustituido en sus funciones tras el fracaso de la temporada veraniega del año pasado, ya anunció el verano pasado que se solicitarían modificaciones al plan para este año.



Pero el Partido Popular, sin ninguna previsión, ha esperado hasta el mes de abril con lo que “con suerte, no será hasta finales de mayo o principio de junio cuando se aprueben o no unas modificaciones” que, a juicio de Plaza, “encima se han quedado cortas”. El motivo de esa afirmación no es otro, han concluido desde el PSOE, que la petición de los vecinos de El Alquián de una serie de servicios municipales con los que no cuentan en la actualidad frente a otras playas de Almería o el que tampoco se haya recogido la solicitud de comerciantes interesados en ejercer su actividad en un espacio delimitado en El Toyo.