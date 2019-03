El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Roquetas no ha iniciado la expropiación de todos los terrenos del hospital

Manolo García, critica la “desesperación” del alcalde por “agarrarse” a un cartel como único proyecto “del que presumir” en esta legislatura, que está usando de forma “electoral”



Concejales socialistas ante el cartel de la obra

ROQUETAS DE MAR.- El PSOE de Roquetas de Mar denuncia que no todos los propietarios de los terrenos del hospital fueron citados ayer jueves para la firma del acta de ocupación de los terrenos, por lo que el Ayuntamiento no podrá cumplir, de momento, con la cesión completa del solar urbanizado para la construcción del hospital, como se comprometió a hacer el alcalde, Gabriel Amat, antes de que finalizara 2018.

“No solo va con varios meses de retraso, es que ni siquiera hoy se ha firmado el acta de ocupación de todos los terrenos necesarios, sino de una parte”, ha denunciado el portavoz socialista y candidato a la Alcaldía, Manolo García, quien denuncia el uso electoralista que está haciendo Gabriel Amat del hospital. En este sentido, García se ha preguntado si el alcalde se hubiera hecho una fotografía con el cartel que inauguró hace unos días, si en lugar de ser Juan Manuel Moreno el presidente de la Junta, hubiera sido Susana Díaz.

El candidato socialista ha recordado que fue, precisamente, el PSOE de Roquetas de Mar, el que tras varias reuniones en Sevilla, consiguió el compromiso para que la Junta de Andalucía asumiera unas obras que “el alcalde pretendía que pagásemos todos los roqueteros pese a que no nos correspondía”.

En base a ello, Manolo García considera “triste” que “el único logro que pueda presentar el alcalde en estos cuatro años de gestión sea una fotografía de un cartel publicitario”. El portavoz del PSOE de Roquetas asegura que “hace tiempo que Gabriel Amat se dio cuenta del error de su marcha a la Diputación, dejando a Roquetas paralizada por su ausencia. Hoy Roquetas está peor que hace ocho años y sin un solo proyecto del que poder presumir”, ha afirmado tras recordar el “fiasco” del Parque de Los Bajos y “una larga lista de proyectos con interminables retrasos y problemas, y grandes sobrecostes”. Por eso, ahora “se agarra al hospital y como no tiene ni los terrenos para su construcción, que debió haberlos gestionado antes de Navidad, intenta abrazarse al poste que sustenta el cartel desesperadamente”, ha señalado irónicamente el líder socialista.

Desde el PSOE además, se recuerda con respecto a la reciente licitación de la adaptación del proyecto por parte de la Junta de Andalucía, que “una licitación técnica y económica de estas características no se prepara en quince días, que es lo que llevan en el Gobierno los nuevos cargos del Partido Popular”, por lo que “si se ha podido licitar ha sido por el trabajo del anterior equipo de Gobierno socialista, que lo dejó todo listo para dar ese paso”.

Amat vende humo

Por ello, los socialistas roqueteros reprochan al alcalde su “oportunismo electoral y venta de humo” con el proyecto del hospital, cuyo cartel es un “triste colofón a 24 años de gobierno del PP en Roquetas de Mar”. Años en los que los dos grandes proyectos de los que presume el todavía alcalde de la localidad, han costado largos años conseguir “precisamente por su culpa”. En el caso de la variante, las obras han supuesto un retraso de 10 años al vincularlas al desarrollo urbanístico de Las Salinas, y en cuanto al hospital el retraso es ya de 12 años, desde que en 2007 se firmara un convenio urbanístico con promotores para que asumieran su coste a cambio de aumentar la edificabilidad de la parcela existente frente al centro comercial. “Quizás es hora de que los ciudadanos sepan el engaño y el daño que este alcalde ha hecho al municipio en este cuarto de siglo que lleva al frente del Ayuntamiento y la cantidad de millones que hemos pagado los vecinos con los impuestos más altos de Andalucía, para sufragar sobrecostes, chapuzas y obras que debieron asumir otras administraciones”.

Por último, el candidato socialista se ha mostrado preocupado por los plazos para la construcción del hospital, ya que “las propias declaraciones del alcalde no son nada tranquilizadoras si tenemos en cuenta que cuando inauguró el cartel dijo que esperaba que antes de final de año pudieran empezarse”. Una “calculada ambigüedad” que Manolo García une a las declaraciones realizadas por el ahora presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que en el debate electoral exigió a Susana Díaz que dejara de hacer hospitales y terminara los empezados, y que le lleva a concluir que “la construcción del hospital no es una prioridad para el Gobierno regional del PP porque antes siquiera de empezar las obras ya están poniendo excusas para no cumplir con el acuerdo alcanzado con Susana Díaz”.