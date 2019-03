El PSOE denuncia el bloqueo que sufrirá Almería por la negativa de PP, Cs y Vox a tramitar el Presupuesto andaluz

Sánchez Teruel critica que las derechas rechacen comprometerse con el Materno Infantil, el hospital de Roquetas o la autovía del Almanzora



José Luis Sánchez Teruel

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha advertido del bloqueo que van a padecer las grandes infraestructuras que la Junta de Andalucía tiene pendientes en la provincia almeriense, tras la negativa de los tres partidos de derechas –PP, Cs y Vox– a exigirle al Gobierno andaluz que agilice la presentación de los Presupuestos de 2019.

Entre estas infraestructuras bloqueadas se encuentran el Hospital Materno Infantil, el segundo hospital de Poniente situado en Roquetas de Mar, el nuevo edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas, la ampliación de las urgencias en Roquetas y El Ejido y las obras de la Casa del Mar de la capital. Además, la paralización también afecta a la Autovía del Almanzora, pese a que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, prometió en campaña electoral que licitaría las obras en su primer mes de gobierno. “Ya va con retraso”, ha recordado Sánchez Teruel.

Todas estas obras fueron incluidas en una iniciativa del Grupo Socialista debatida en el Parlamento de Andalucía, que no pudo salir adelante por los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. En la proposición se reclamaba que el Gobierno andaluz presentara los Presupuestos de 2019 antes del inicio de la campaña electoral y que incluyera las partidas necesarias para asegurar y reforzar los servicios públicos en Andalucía, atender los compromisos que PP y Cs vendieron durante la campaña electoral, continuar las iniciativas puestas en marcha por el anterior gobierno socialista e impulsar otras actuaciones que el PSOE considera “imprescindibles”.

Entre las peticiones del PSOE, se encontraban incrementar el presupuesto dedicado a educación en 2019 y 2020 hasta situarlo en el 5% del PIB andaluz; mantener las ayudas a las familias para servicios complementarios como aulas matinales, comedores o actividades extra escolares; continuar con la gratuidad de los libros de texto y recursos didácticos digitales en la enseñanza obligatoria; y asegurar la bonificación de las matrículas universitarias.

Junto a estas medidas en materia educativa, el PSOE también reclamó un incremento del 10% en los fondos incondicionados que reciben los ayuntamientos, incrementar las partidas destinadas a los planes de empleo y atender los compromisos que el Gobierno tiene que tener con la agricultura y con el fomento de la economía y el empleo.

La negativa de las tres derechas a aprobar esta iniciativa revela que su “hoja de ruta” consiste en ocultar los presupuestos de la comunidad autónoma “hasta que pasen los pactos preelectorales”, con el objetivo de que “no se les vea el plumero”.

Según Sánchez Teruel, la razón de este silencio es que “no van a llevar a cabo nada de lo que prometieron”. “Ni bajada masiva de impuestos –excepto para los herederos millonarios–, ni tampoco crear 600.000 puestos de trabajo, donde ya nos han explicado que eso son cosas que se dicen en la campaña electoral, pero que no se cumplen”, ha lamentado.

Sánchez Teruel ha insistido en que los consejeros andaluces “perfectamente podrían presentar el presupuesto, pero no quieren”. “No están dispuestos a hacer nada hasta después de las municipales”, ha insistido. Entretanto, se dedican a “generar polémicas para tratar de ocultar lo que tienen en la cabeza”, como está ocurriendo con las listas de espera –donde “lo que están haciendo es preparar el dinero para transferir dinero público a la sanidad privada” – o cuando dicen que las obras comprometidas por el anterior gobierno socialista superan los recursos económicos disponibles. “Quieren ocultar que no les gustaría hacer esas obras y sí otras, pero no saben cómo hacerlo para que no se note”, ha explicado. “Deberían ser valientes”, ha considerado.