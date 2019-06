El PSOE denuncia el abandono que ha hecho el PP de las Fuentes de Alhadra rehabilitadas con 60.000 euros

Forma parte de la red hidráulica de la ciudad heredada de los Reyes Católicos y su rehabilitación recibió una mención especial de los Premios Arco



Abandono que sufren las Fuentes de Alhadra

ALMERÍA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha denunciado públicamente el estado de abandono en que el equipo de gobierno del PP, actualmente en funciones, mantiene un elemento singular de la red hidráulica de la ciudad, las Fuentes de Alhadra, ubicado en el Sector 20, en cuya rehabilitación se invirtieron 60.000 euros del Plan de Dinamización Turística, con fondos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, y del propio Consistorio.



Según los concejales del PSOE, el abandono en que se encuentra este elemento histórico es especialmente grave, ya que este antiguo pozo, que estuvo abasteciendo de agua para regadío y consumo humano la ciudad desde la época de los Reyes Católicos hasta el siglo XVI, constituye una de las construcciones clave para el desarrollo económico y social de Almería. Además, su rehabilitación, llevada a cabo entre los años 2005 y 2006, fue merecedora de una mención especial en los Premios Arco, así como un reconocimiento profesional a sus responsables técnicos desde el Colegio de Arquitectos.



Desde el Grupo Socialista consideran inaceptable que el Ayuntamiento no haga las mínimas actuaciones para mantener este elemento de nuestro rico patrimonio limpio y bien conservado, ya que en la actualidad sigue recibiendo visitas de turistas que llegan en autocar expresamente para conocerlo y lo encuentran cerrado al público, lleno de suciedad, rodeado de maleza y con parte del muro de contención de un talud próximo desplomado.

Además, aunque durante un tiempo formó parte del programa de visitas guiadas del Ayuntamiento de Almería por su indudable valor patrimonial y etnográfico, ya no está dentro de dicho circuito, no se puede visitar y resulta desconocido para la inmensa mayoría de los almerienses.



Este es un ejemplo más, según los responsables socialistas, de cómo el Partido Popular ha venido gobernando Almería y del poco respeto que sus mandatarios han venido mostrando por la conservación de nuestro patrimonio, especialmente si, como en este caso, se ubica fuera del centro de la ciudad.



Reivindicaciones

Es por ello, que desde el PSOE se ha exigido al equipo de gobierno en funciones del Partido Popular que, de manera inmediata, acometa las actuaciones necesarias para devolver este elemento de nuestro patrimonio histórico al lugar que le corresponde, máxime teniendo en cuenta el esfuerzo económico que supuso su rehabilitación. Así, han reivindicado una actuación integral para retirar la suciedad acumulada y la maleza, y la reconstrucción del muro, además de que se realice una limpieza periódica del mismo y que se incluya en el programa de visitas guiadas del Ayuntamiento para que pueda estar abierto al público y visitarse.